Tottenham presenteert Werner; Fabrizio Romano weet hoogte van optie tot koop

Timo Werner is officieel speler van Tottenham Hotspur, zo laat de Londense club weten via de officiële kanalen. The Spurs huren de 27-jarige spits van RB Leipzig tot het einde van het seizoen, waarna de Duitser definitief kan worden overgenomen. Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano bedraagt de optie tot koop in het huurcontract 17 miljoen euro.

Afgelopen zaterdag kwam Florian Plettenberg, journalist van de Duitse tak van Sky Sports, plotseling met het nieuws over een mogelijke transfer van Werner naar de Engelse hoofdstad. In een aantal dagen is de huurdeal tussen Tottenham en Leipzig rondgekomen. Met zijn transfer keert de 57-voudig Duits international terug in de Premier League, de competitie waarin hij eerder namens Chelsea speelde.

Willkommen, Timo! ?? We're delighted to announce the loan signing of Timo Werner, subject to international clearance ?? — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 9, 2024

Tottenham, de huidige nummer vijf van de Premier League, zag spits Harry Kane afgelopen zomer vertrekken naar Bayern München. Zijn positie als diepe spits bij the Spurs werd dit seizoen tot dusver vooral ingevuld door Richarlison.

De Braziliaan wist in negentien officiële duels deze jaargang zeven keer te scoren en fungeerde drie keer als aangever. Die statistieken lijken de clubleiding niet voldoende overtuigd te hebben om ook de rest van het seizoen met hem als eerste diepe spits te spelen.

Daarom is Tottenham gaan rondkijken, en is de club uiteindelijk uitgekomen bij Werner. De Duitser, afkomstig uit de jeugdopleiding van VfB Stuttgart, speelde eerder al van 2020 tot 2022 in Engeland, voor Chelsea. Namens die club kwam hij tot 103 officiële wedstrijden: veertien goals, elf assists.

Medio 2022 keerde de 57-voudig international terug bij Leipzig, waar hij tussen 2016 en 2020 ook al actief was. Dit seizoen speelde Werner - mede door een paar blessures - slechts veertien wedstrijden namens die Roten Bullen. Daarin noteerde hij twee treffers en een assist.

Op de clubwebsite van Tottenham valt te lezen dat Werner met rugnummer 16 gaat spelen. In Londen hoopt de Duitse spits zich in de kijker te spelen voor het EK in zijn eigen geboorteland. Werner stond te boek als een gewaardeerde international, maar zat tijdens de laatste vier interlandperiodes niet bij de Duitse selectie.

