Flick verrast met definitieve selectie en stelt vaste waarde ‘zwaar teleur’

Donderdag, 31 augustus 2023 om 11:31 • Bart DHanis • Laatste update: 11:50

Hansi Flick heeft de definitieve selectie voor de oefenwedstrijden tegen Japan en Frankrijk bekendgemaakt. Enkele gevestigde namen ontbreken en er is ook een plaatsje voor Pascal Groß. De middenvelder van Brighton & Hove Albion maakt op 32-jarige leeftijd zijn debuut voor de nationale ploeg van Duitsland.

Enkele grote sterren die ontbreken zijn Leon Goretzka en Timo Werner. Eerstgenoemde is erg teleurgesteld in de keuze van Flick, daar hij zich dit seizoen eindelijk weer in de basis van Bayern München had weten te spelen. “Werner en Goretzka zijn niet in vorm en moeten aan bepaalde dingen werken. Maar ik ben ervan overtuigd dat ze terug zullen keren bij het nationale team”, zei Flick over de situatie.

Unser Kader ???? für die Spiele gegen ???? Japan ?? in Wolfsburg am Samstag, 9. September (ab 20:45 Uhr, RTL) und ???? Frankreich ?? in Dortmund am Dienstag, 12. September (ab 21:00 Uhr, ARD) ??#DFBTeam #GERJPN #GERFRA pic.twitter.com/SZrxWJUeY8 — DFB-Team (@DFB_Team) August 31, 2023

Daarnaast werden nog vier spelers buiten de selectie gelaten, die wel actief waren op het WK in Qatar afgelopen winter. Het gaat om David Raum, Lukas Klostermann (beiden RB Leipzig), Thilo Kehrer (West Ham United) en Matthias Ginter (SC Freiburg). Verder heeft Flick wel plek voor Felix Nmecha, de middenvelder van Borussia Dortmund werd in maart voor het eerst bij de selectie gehaald en mag zich nu weer opmaken voor duels met zijn land.

Andere grote namen als Kai Havertz (Arsenal), Jamal Musiala, Joshua Kimmich, Leroy Sané (allen Bayern München), Ilkay Gündoga, Marc-André ter Stegen (beiden FC Barcelona) en Antonio Rüdiger (Real Madrid) zijn wel opgenomen in de selectie. Omdat het EK van 2024 wordt georganiseerd door Duitsland zelf, hoeft het land geen kwalificatiewedstrijden te spelen. De ploeg van Flick oefent daarom op 9 september tegen Japan en op 12 september tegen Frankrijk.