Union Berlin lijdt peperdure nederlaag; Leipzig wint kraker van Freiburg

Zaterdag, 6 mei 2023 om 17:35 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:58

1. Union Berlin heeft als outsider voor de Duitse landstitel zaterdagmiddag duur puntverlies geleden in de Bundesliga. De Berlijnse ploeg ging op bezoek bij FC Augsburg met 0-1 onderuit. RB Leipzig won tegelijkertijd nipt de kraker van SC Freiburg (0-1) en neemt daardoor de derde plaats op de ranglijst over van Union.

FC Augsburg - 1. FC Union Berlin 1-0

Union, met Danilho Doekhi en Sheraldo Becker, was halverwege de eerste helft dicht bij de openingstreffer. Kevin Behrens moest echter toezien hoe zijn kopbal door doelman Tomas Koubek via de paal kon worden gekeerd. Augsburg, waar Jeffrey Gouweleeuw als aanvoerder al vroeg tegen een gele kaart aanliep, werd vlak voor rust gevaarlijk via een schot van Dion Beljo. Vroeg in de tweede helft was het alsnog raak voor de Kroaat, die op aangeven van Ruben Vargas de ban wist te breken: 1-0. Union slaagde er in het restant van het duel niet in om een punt uit het vuur te slepen.

SC Freiburg - RB Leipzig 0-1

De thuisploeg kwam binnen vijf minuten met de schrik vrij, nadat Timo Werner de paal trof. Leipzig had in het eerste bedrijf het betere van het spel, maar wist het veldoverwicht niet direct in de score uit te drukken. Die Roten Bullen trokken het duel in de 73ste minuut uiteindelijk wel naar zich toe. Invaller Kevin Kampl werd in de 73ste minuut de matchwinner door doelman Mark Flekken met een schot in de rechterhoek te verschalken: 0-1.

?????????? beslist de kraker ?? En dat is een hele belangrijke goal. RB Leipzig klimt nu naar plek 3 ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/CFH6Y5seTH — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 6, 2023

Overige uitslagen:

Hertha BSC - VfB Stuttgart 2-1

TSG Hoffenheim - Eintracht Frankfurt 3-1

Borussia Mönchengladbach - VfL Bochum 2-0

