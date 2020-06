Kuyt breekt met Gertrude: ‘De zwaarste periode uit mijn leven’

Dirk Kuyt beleeft naar eigen zeggen de zwaarste periode uit zijn leven. De voormalig aanvaller, tegenwoordig trainer van Feyenoord Onder-19, gaat na een huwelijk van zeventien jaar scheiden van zijn vrouw Gertrude. Hij heeft de afgelopen jaren moeite gehad om tot rust te komen, vertelt Kuyt aan De Telegraaf. De oud-international voelde de behoefte om zoveel mogelijk mensen om zich heen te laten meegenieten van zijn eigen succes en lijkt zichzelf daarbij enigszins uit het oog te zijn verloren.

"Na mijn loopbaan merk ik dat er veel roofbouw op mijzelf en op het gezin heeft plaatsgevonden. Ik merk dat ik vooral op zoek ben naar rust", geeft de 39-jarige jeugdtrainer van Feyenoord toe. "Ik heb veel mensen blij willen maken, ik wilde zoveel mogelijk vrienden en familieleden mee laten genieten." Kuyt was tijdens zijn loopbaan veel op pad en had het gevoel dat hij iedereen om zich heen moest laten delen in zijn successen als prof. Het was in Liverpool, Istanbul, maar ook met zijn villa in Noordwijk 'alsof elk huis werd uitgezocht of gebouwd voor al die mensen om hem heen', schrijft De Telegraaf. "Maar in die drukte verdronk Kuyt."

Na zijn loopbaan zijn veel van zijn vrienden plots weggevallen. "Ook dat is een levensles. Ik dacht altijd dat iedereen mijn vriend was. Maar het aantal echte vrienden tel je op de vingers van een hand", geeft hij aan. Niet alleen vriendschappen, maar ook zijn relatie is inmiddels gebroken. De Katwijker had al 22 jaar een relatie met Gertrude; de twee stapten in 2003 in het huwelijksbootje. Samen hebben ze vier kinderen. De Telegraaf schrijft dat het vuur van hun relatie langzaamaan doofde, zonder dat er een splijtzwam was. In het bijzijn van Gertrude vertelde Kuyt aan zijn kinderen, dochter Noëlle, en zonen Roan, Jorden en Aidan, dat hun ouders uit elkaar gaan.

"Het was het moeilijkste wat hij ooit over zijn lippen heeft moeten laten komen. Hij probeert uitgerekend in de coronaperiode zoveel mogelijk tijd met ze door te brengen en dingen met ze te doen. Een van die dingen is het trainen van zijn zoontje Aidan. Die zit als jong talent bij Feyenoord in de Academy en daar springt Kuyt al een tijdje bij." Kuyt noemt zichzelf een strijder en heeft er vertrouwen in dat hij de moeilijke periode zal doorstaan. "Ik moet er doorheen, ik moet mijzelf weer even vinden", weet hij.

Het is ook op sportief vlak de vraag hoe zijn toekomst eruitziet. Het lijkt erop dat de echtscheiding voor Kuyt de reden is geweest om 'nee' te zeggen tegen de mogelijkheid om trainer van Feyenoord Onder-21 te worden. De club zou hem bovendien intern als opvolger van Dick Advocaat zien voor de A-ploeg, vanaf het seizoen 2021/22. Zelf zegt Kuyt dat het niet uitmaakt wanneer hij eventueel de scepter overneemt. "Dick Advocaat is trainer van Feyenoord en hij krijgt alle ruimte om zijn ding te doen. Gaat hij volgend jaar wéér verder, hartstikke goed. Dick is het beste wat Feyenoord kon overkomen. Hij heeft van een heel moeilijke situatie een geweldige situatie gemaakt. Er is alle reden om hem het huzarenstukje, dat hij aan het leveren is, af te laten maken."