‘Vlak voordat competitie stopte, waren we tegen Ajax duidelijk de betere’

Onlangs werd besloten een streep door het Eredivisie-seizoen te zetten en dat betekent dat het voetbaljaar 2019/20 geen kampioen zal kennen. Ajax ging voordat het voetbal stil kwam te liggen door de coronacrisis aan kop, maar had dit slechts te danken aan een beter doelsaldo dan concurrent AZ. Voor trainer Arne Slot van de Alkmaarders kwam het als een teleurstelling dat zijn ploeg niet de kans heeft gekregen om het seizoen af te sluiten met een tastbare prijs.

“Iedereen besefte dat we aan een bijzonder seizoen bezig waren. Daar wil je iets concreets aan overhouden. Maar het kwam niet uit de lucht vallen, natuurlijk. Er kwamen steeds meer signalen dat het lastig zou worden de competitie af te maken”, vertelt hij in gesprek met Voetbal International. De oefenmeester kon zich hier in eerste instantie vrij eenvoudig overheen zitten, maar moest er laten toch weer aan denken toen hij een uitzending langs zag komen over bijzondere competitie-ontknopingen.

Slot realiseerde zich toen dat ook zijn ploeg onderdeel had kunnen worden van een dergelijke ontknoping: “We lagen mooi op koers. En deze kans krijg je niet vaak met AZ. Dat voelde ik wel even. Als mensen over tien jaar terugdenken aan het coronaseizoen, denk ik dat AZ als eerste omhoogkomt. Niet alleen omdat we naast Ajax aan kop gingen, maar ook vanwege het voetbal dat we lieten zien. Met name in de topwedstrijden. Maar ja, de kans op een mooie beloning is weg.”

Op de vraag of AZ ‘bloed rook’, antwoordt Slot dan ook instemmend: “Dat is niet zo ingewikkeld. Vlak voordat de competitie stopte, waren we in Amsterdam tegen Ajax duidelijk de betere (0-2 overwinning, red.). En in eigen huis hadden we ze ook al verslagen. Dan is het niet zo gek dat je denkt: ‘dit zou ons seizoen weleens kunnen worden.’” Slot wil niet zomaar stellen dat zijn ploeg kampioen was geworden, maar wijst er wel op dat AZ in een betere periode zat dan Ajax en over het algemeen beter terug kwam van tegenvallers: “Vaak is de kampioen degene die zijn slechtste fase het kortst mogelijk houdt. Degene ook met de minste tegengoals. Dat zijn allebei indicaties van ploegen die stabiel presteren.”

Om zijn punt te onderstrepen haalt de trainer een aantal wielertermen van stal: “AZ en Ajax hadden allebei nog enkele zware bergritten voor de boeg. In de eerste twee bergetappes, de onderlinge ontmoetingen, toonden wij aan de sterkste te zijn. Dus ja, we waren kansrijk. Aan de andere kant: de historie heeft mij ook geleerd dat de beste ploeg niet altijd kampioen wordt.”