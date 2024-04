Arne Slot live op Sky Sports; Engelse journalist moet worden geweerd

Arne Slot is momenteel de meest besproken man in het Engelse voetbal, zo blijkt ook donderdagmiddag weer. Op televisiezender Sky Sports waren beelden te zien van de trainer van Feyenoord, die voor het eerst sinds de geruchten rondom de concrete interesse van Liverpool wordt geconfronteerd met de Britse pers.

Wanneer Slot de bus uitstapt, staat journalist Gary Cotterill direct klaar om hem te bevragen. “Je bent in het nieuws”, trapt de Engelsman af. De 45-jarige succescoach van Feyenoord ontkent dat niet. “Dat ben ik!” Slot kan een grote glimlach daarbij niet onderdrukken.

"You are in the news" ??? "I can't deny that" ?? Reporter Gary Cotterill very briefly caught up with Liverpool target Arne Slot who remained tight-lipped ?? pic.twitter.com/vQx60fDyRA — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 25, 2024

Vervolgens wordt Slot gevraagd of het een mogelijkheid is dat hij aan de slag gaat in de Premier League. Ook wil Cotterill weten of het klopt dat Liverpool op hem aast. Slot houdt zijn kaken echter stijf op elkaar. “Vanavond spelen we tegen Go Ahead Eagles!” Een beveiliger komt tussen beiden, waarna Cotterill het opgeeft. “Succes!”

Feyenoord trapt om 21:00 uur af in Deventer voor het lastige uitduel met Go Ahead Eagles. De voorbereidende persconferentie van woensdag werd eerder al afgelast, al had dat volgens de Rotterdammers niets te maken met de transferperikelen rondom Slot. Indien PSV donderdagavond wint bij sc Heerenveen en Feyenoord dat niet doet in de Adelaarshorst, zijn de Eindhovenaren voor de 25ste keer landskampioen.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Feyenoord-nieuws? Word nu lid van het Feyenoord Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties