Ajax stelt zich hard op: ‘Makkelijker voor Bayern om dat te roepen’

Edwin van der Sar vreest niet dat de spelers van Ajax door de coronacrisis veel minder waard zijn geworden op de transfermarkt. De algemeen directeur van de Amsterdammers laat in gesprek met Reuters weten dat de Eredivisie-club niet van plan is om de vraagprijs van de spelers op de transfermarkt te laten zakken. Van der Sar beseft dat de komende transferperiode minder grote bedragen zullen worden betaald, maar desondans gaat Ajax hoog in de boom zitten.

"Natuurlijk, bedragen van 150 tot 200 miljoen euro zijn verleden tijd. Maar ik denk dat er nog steeds een aardig prijskaartje om de nek hangt van spelers van Ajax. Zij zijn goed opgeleid, ervaren in winnen en spelen van Europees voetbal", aldus Van der Sar, die Hakim Ziyech naar Chelsea ziet vertrekken. De Marokkaans international is nog voor de coronacris voor maximaal 44 miljoen euro verkocht.

Doelman André Onana heeft al aangegeven dat hij weg wil bij Ajax en ook andere spelers lijken hun laatste wedstrijd in het team van trainer Erik ten Hag te hebben gespeeld. Onder meer Nicolás Tagliafico en Donny van de Beek worden nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek uit Amsterdam. “We hebben vorig jaar met Onana, Tagliafico en Van de Beek afgesproken dat ze nog een seizoen zouden blijven en dat we elkaar dan helpen om op zoek te gaan naar de volgende stap in hun carrière. Niets is veranderd. Er zal geen sprake zijn van vijftig procent korting, clubs kunnen dat vergeten", is Van der Sar duidelijk.

“Grote clubs als Bayern zijn van mening dat de transfersommen omlaag gaan in de komende windows, maar dat is makkelijker voor hen om te roepen want zij zijn de kopers", vervolgt de Ajax-directeur. “We zullen financieel gezien een grote klap krijgen als het gaat om inkomsten van kaartverkoop en de zakelijke markt. Het gaat nu om het maken van plannen. We zullen met de spelers en de staf moeten praten als we een volledig inzicht hebben over de financiële gevolgen van deze situatie."