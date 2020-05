Animo bij Feyenoord voor late bekerfinale: ‘Sta ik zeker voor open’

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport schetste donderdag middels een brief aan de Tweede Kamer een doemscenario voor het profvoetbal, waarbij er mogelijk ‘meer dan een jaar’ niet met publiek in de stadions gespeeld kan worden. Deze ontwikkeling heeft grote gevolgen voor de clubs in de Eredivisie, waaronder Feyenoord. Doordat het voetbal al geruime tijd stilligt zijn veel van de inkomstenstromen opgedroogd en de Rotterdammers zijn inmiddels in gesprek met de spelersgroep over een salarisverlaging.

“We wachten nu op een voorstel van de directie”, vertelt Jens Toornstra, die samen met een aantal anderen de spelersraad vormt, in gesprek met RTV Rijnmond. Algemeen directeur Marc Koevermans liet onlangs optekenen dat Feyenoord mogelijk tot dertig procent moet bezuinigen en Toornstra snapt dat dit ook gevolgen zal hebben voor de spelers: “Wij als spelers begrijpen dat Feyenoord in deze situatie veel geld misloopt en dat de begroting omlaag geschroefd wordt. Dan zal je overal concessies moeten doen, dus daar hebben we als spelersgroep begrip voor.”

Toornstra zelf heeft zich in de afgelopen tijd zoveel mogelijk aan de maatregelen gehouden die zijn getroffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De middenvelder kampt met astma en zit daardoor waarschijnlijk in een risicogroep: “Zodra er een vaccin is, zou ik hem graag gelijk willen hebben.” Premier Mark Rutte repte woensdagavond tijdens een persconferentie over een hervatting van het profvoetbal op 1 september en tegen die tijd is er waarschijnlijk nog geen vaccin. Toornstra hoopt desondanks dat het voetbal dan weer hervat kan worden: “Ik heb de wijsheid niet in pacht. Ik hoop het heel erg.”

“Het zal dan zonder publiek zijn en dat is heel jammer, maar het is niet anders. Het is nog een lange tijd tot september. Ik hoop dat alles goed verloopt en dat we dan in september veilig kunnen voetballen.” De middenvelder zou in dat geval graag zien dat de finale van het bekertoernooi tegen FC Utrecht, bijvoorbeeld ter vervanging van de strijd om de Johan Cruijff Schaal, alsnog gespeeld kan worden: “Dat zie ik wel zitten. Nu heeft niemand de beker gewonnen en wij willen toch graag een prijs toevoegen aan onze erelijst. Dus ik sta daar zeker voor open.”