‘Met zijn manier van spelen past Van de Beek perfect in hun speelwijze’

Ondanks de coronacrisis lijkt de belangstelling voor Donny van de Beek onverminderd groot. De middenvelder van Ajax is in de afgelopen periode gelinkt aan onder meer Real Madrid, Manchester United, Juventus en Newcastle United. Bryan Roy, voormalig jeugdtrainer van Van de Beek bij Ajax, adviseert hem om uit dat rijtje voor Juventus te kiezen.

"Donny is echt geknipt voor het middenveld van Juventus en voor het Italiaanse voetbal in het algemeen", concludeert Roy in een interview met TuttoJuve. "Hij is een van de leden van de zogeheten ‘Gouden Generatie’ die ik zo goed ken. Samen met Matthijs de Ligt zat hij vroeger in mijn elftal bij Ajax. Op fysiek gebied heeft hij altijd al een verwoestende indruk gemaakt en op jonge leeftijd wist Donny al hoe hij moest aanvallen en verdedigen. Het was een verlegen jongen, maar op het veld was hij juist heel sterk."

"Het is een complete speler die druk zetten naar voren als specialisme heeft", vervolgt Roy zijn analyse. "Ik zou graag zien hoe hij passjes uitwisselt met Miralem Pjanic en naast Rodrigo Bentancur verdedigt. Zijn manier van spelen past perfect in de speelwijze van Juventus." De oud-aanvaller van Ajax zou dan ook graag zien dat Van de Beek het voorbeeld van De Ligt volgt en in Turijn een contract tekent. "Gezien zijn kenmerken zou een overstap van Ajax naar Italië heel goed zijn. Ik kan het weten, want ik was ook erg gelukkig in de Serie A", aldus Roy, die tussen 1992 en 1994 uitkwam voor Foggia.

Roy heeft altijd vertrouwen gehouden in De Ligt, ondanks een enigszins stroeve start bij Juventus. "Ik heb in Italië gespeeld en ken dus de grote verschillen met de Eredivisie. Ik was er zelfs verbaasd over hoe snel Matthijs zich wist aan te passen. Dat komt misschien omdat hij de Italiaanse taal snel machtig was en bevriend is geraakt met Stefan de Vrij. Zo ging het ook met mij en Aron Winter, die bij Lazio speelde. We hadden nauw contact en hielpen elkaar om in te burgeren in Italië."

In de optiek van Roy heeft De Ligt er vorig jaar goed aan gedaan om Juventus te verkiezen boven Barcelona en Manchester United. Beide clubs lijken de verdediger nog steeds te willen contracteren. "Ik ken Matthijs al vanaf zijn vijftiende. Het zijn volgens mij gewoon geruchten en ik ga er dan ook uit dat hij nog jaren voor Juventus speelt. Hij moet eerst nog drie of vier keer kampioen worden en de Champions League winnen met Cristiano Ronaldo."