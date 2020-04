De Telegraaf: Barcelona meldt zich officieel bij Ajax voor megatransfer

Barcelona heeft zich officieel bij Ajax gemeld voor André Onana, zo meldt De Telegraaf vanavond. De Catalaanse club wilde Neto, Riqui Puig én Alex Collado of Carles Aleña in de deal betrekken, maar directeur spelerszaken Marc Overmars heeft Barcelona namens Ajax voorlopig een 'nee' verkocht. De 24-jarige doelman uit Kameroen wil zelf naar verluidt dolgraag naar Barcelona.

Onana heeft bij Ajax nog een contract tot de zomer van 2022, maar de keeper zou maar wat graag terugkeren naar Barcelona, waar hij tussen 2009 en 2015 onder contract stond, voordat hij in Amsterdam belandde. De Kameroener zou bij de Catalaanse club weliswaar te maken krijgen met de concurrentie van Marc-André ter Stegen, maar doordat de Duitser en Barcelona er voorlopig niet uitkomen over een nieuw contract, kan de overgang van Onana naar het Camp Nou wel eens in een stroomversnelling kunnen komen.

Barça heeft er naar verluidt veel voor over om Onana weg te halen bij Ajax, want de club is bereid om maximaal drie spelers richting Amsterdam te sturen als onderdeel van de deal: doelman Neto, middenvelders Riqui Puig én Alex Collado of middenvelder Carles Aleña. Ajax ziet voorlopig echter geen heil in een dergelijke constructie. Los van de vraag of de desbetreffende spelers een overstap naar Amsterdam zelf zien zitten, wil Overmars Onana gewoon nog minstens één seizoen behouden.

De directeur spelerszaken van Ajax heeft Barcelona laten weten dat een transfer van Onana alleen bespreekbaar is ‘als er een fors bedrag op tafel komt’, zo klinkt het. Aanvankelijk werd de waarde van Onana door Ajax getaxeerd op minstens veertig en maximaal vijftig miljoen euro, maar inmiddels klinkt dertig miljoen euro als realistischere prijs volgens De Telegraaf.

Onana heeft over belangstelling overigens niet te klagen, want in een eerder stadium meldden Chelsea, Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain, AC Milan en Borussia Dortmund zich al bij zijn management. Van dat rijtje clubs is volgens De Telegraaf Dortmund naast Barcelona het meest concreet. Bij de Duitsers is Roman Bürki de eerste doelman; de overige clubs hebben momenteel een betere bezetting onder de lat.