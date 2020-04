Vader Aubameyang geeft veelzeggend signaal af met ‘throwback’ op Instagram

Pierre Emerick-Aubameyang staat volgens verschillende buitenlandse media in de belangstelling van onder meer Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Manchester United. De Gabonese aanvaller van Arsenal lijkt ook klaar voor een vertrek uit Noord-Londen, maar zijn vader lijkt via Instagram aan te willen geven dat Aubemeyang the Gunners trouw moet blijven. Het contract van de topschutter in het Emirates Stadium loopt nog ruim een jaar door.

Op de door Pierre-Francois Aubameyang geplaatste foto op Instagram Stories is te zien hoe de dertigjarige aanvaller in januari 2018 een contract tekent bij Arsenal. "Je weet wat je te doen staat bro", valt te lezen als begeleidende tekst bij de afbeelding van de topschutter van Arsenal, die ondanks verschillende onderhandelingspogingen nog steeds geen nieuwe verbintenis heeft afgesloten bij de nummer negen in de Premier League.

Volgens onder meer de Daily Mirror aast Aubameyang, die momenteel wekelijks circa 230.000 euro opstrijkt, op een significante salarisverhoging. Arsenal wil vanwege de coronacrisis de salariskosten juist omlaag brengen, wat er tot heeft geleid dat de A-selectie tijdelijk 12,5 procent van het salaris inlevert. Mesut Özil ging niet akkoord met het voorstel tot verlaging, ondanks het feit dat de spelmaker een weeksalaris heeft van ongeveer 400.000 euro. Mocht Aubameyang geen verbeterde aanbieding krijgen, dan is de kans groot dat hij deze zomer vertrekt bij Arsenal, zo klinkt het.

??| #AFC Aubameyang’s father has just posted this on his Instagram story. ?? IG: [aubameyang.papa] pic.twitter.com/q3uDCEoWZp — afcSource™ (from ??) (@afcSource) April 24, 2020

Arsenal is derhalve bereid om Aubameyang na afloop van dit seizoen te verkopen, mochten de onderhandelingen niet het gewenste resultaat opleveren. De clubleiding wil niet in dezelfde situatie terechtkomen als vorig jaar zomer, toen Aaron Ramsey transfervrij de overstap maakte richting Juventus. Verschillende topclubs zijn op de hoogte van de moeizame gesprekken tussen Arsenal en Aubameyang en hopen op een flink gereduceerde transfersom voor de spits, voegt de Daily Mirror daaraan toe. De routinier kwam ruim twee jaar geleden voor 63 miljoen euro over van Borussia Dortmund.

Charlie Nicholas, die tussen 1983 en 1988 uitkwam voor Arsenal, vindt dat zijn oude werkgever er alles aan moet doen in de komende maanden om Aubameyang voor de club te behouden. "Ik zou tegen hem zeggen: ‘Draait het bij jou allemaal om geld? Moeten we daaraan voldoen om je hier te houden?’ Mocht Aubameyang daar ‘ja’ op zeggen, dan moet Arsenal gelijk in actie komen en een deal sluiten. Mocht het seizoen een keer eindigen of de transfermarkt weer opengaan, dan is het gerechtvaardigd om een of twee spelers te verkopen, om zo aan zijn financiële eisen te voldoen", zo stelt de oud-speler in gesprek met Sky Sports.