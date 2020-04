Aad de Mos: ‘Als je Ajax aanwijst als kampioen, kan je twee dingen doen’

De Europese voetbalbond UEFA heeft er donderdag nog eens bij de nationale bonden op aangedrongen om de competities indien mogelijk af te maken. Als dat niet kan, zoals in Nederland, moeten de tickets voor de Champions League en de Europa League ‘op sportieve gronden’ worden toegewezen. De KNVB buigt zich nu over scenario's om het Eredivisie-seizoen te beëindigen en gaat daar vrijdag met de clubs over in gesprek.

Indien de KNVB de huidige stand als eindstand van de Eredivisie hanteert, dan gaat koploper Ajax waarschijnlijk de groepsfase van de Champions League in en begint nummer twee AZ in de voorronde. De vraag is ook of er een kampioen moet worden aangewezen. Daar is Gertjan Verbeek geen voorstander van. De trainer vindt dat het seizoen geschrapt moet worden: geen kampioen en geen degradanten. “In negen wedstrijden kan alles gewoon nog veranderen. Ik weet nog dat wij met AZ ooit elf punten voor stonden op Ajax. Toen nam Frank de Boer het over en werd Ajax alsnog kampioen.”

Jan van Halst is van mening dat de resultaten niet zomaar terzijde kunnen worden geschoven. Dat zou niet eerlijk zijn, zo oordeelt de oud-voetballer in gesprek met het Algemeen Dagblad. “De stand op dit moment moeten we gebruiken als leidraad voor alle beslissingen. Anders geef je ook een beetje toe aan de coronacrisis en dat wil je natuurlijk niet. Dus wat mij betreft krijgt Ajax de titel en gaat AZ de voorronde van de Champions League in. En daar komt dan bij dat ADO Den Haag en RKC Waalwijk degraderen en SC Cambuur en De Graafschap promoveren.”

Aad de Mos deelt de mening van Van Halst en benadrukt dat er geen regels zijn inzake een incompleet seizoen. “Dat maakt het juridisch een stuk moeilijker, denk ik. Maar wat mij betreft is Ajax de kampioen.” Hij zou vervolgens kiezen voor een Eredivisie met twintig deelnemers, als tussenoplossing. “Als je Ajax aanwijst als kampioen, kan je twee dingen doen: met twintig of met achttien clubs door. Om zo weinig mogelijk kleerscheuren te maken, zou ik kiezen voor een competitie met twintig ploegen. Zo gedraag je je het meest eerlijk tegenover iedereen.”

De UEFA lijkt de precieze verdeling van de tickets verder aan de nationale bonden over te laten. De Europese voetbalbond doet ook geen uitspraken over een promotie- en degradatieregeling. De KNVB zal dus ook een oordeel moeten vellen over wie als vijfde Nederlandse vertegenwoordiger Europa in gaat. Willem II staat drie punter hoger dan FC Utrecht op de ranglijst, maar heeft een duel meer gespeeld en een minder doelsaldo. De club uit de Domstad staat bovendien in de finale van de TOTO KNVB Beker.