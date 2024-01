Aad de Mos komt met een bijzondere rekensom: ‘Ajax pakt acht puntjes’

Aad de Mos komt zondag in Goedemorgen Eredivisie weer eens met een opmerkelijke rekensom op de proppen. Volgens de voormalig coach pakt Ajax deze zondag bij winst op RKC Waalwijk niet drie, maar acht punten.

"Aad, jij zei dat Ajax acht puntjes ging pakken", herinnert presentator Milan van Dongen de analist aan een eerdere uitspraak in de ontbijtshow. "Ze pakken er twee van AZ natuurlijk, die hebben er twee verloren, En FC Twente drie", is het wat raadselachtige antwoord van De Mos.

"Als je zelf wint, heb je er acht in het tasje zitten vandaag", loopt De Mos alvast vooruit op een overwinning van Ajax op RKC, dat deze zondag op bezoek gaat in de Johan Cruijff ArenA.

"Aad, zou je dat nog een keer kunnen vertellen? Dan ga ik meeschrijven", reageert Hans Kraay junior met gevoel voor cynisme. "AZ heeft twee punten verloren, en Twente drie, dat is vijf. En dan win je zelf, dat is acht puntjes."

?? Een rekenlesje met Aad de Mos:



"Ajax gaat vandaag 8 puntjes pakken" ?? pic.twitter.com/aDfmgaLWNp — ESPN NL (@ESPNnl) January 21, 2024

"Wint Ajax van RKC, dan gaan ze meespelen voor plaats drie", ziet De Mos mooie dingen gebeuren voor Ajax in de Eredivisie in de komende maanden.

"Daar heb je wel gelijk in. Maar ik heb nog nooit een trainer horen zeggen dat je in een wedstrijd acht punten kunt pakken", is Kraay nog steeds een beetje verbaasd over de rekensom die De Mos voorlegde.

AZ voorkwam zaterdag op de valreep een nederlaag tegen PEC Zwolle. De bezoekers leken er met drie punten vandoor te gaan, maar dat ging niet door vanwege een doelpunt van Sven Mijnans in de 94ste minuut.

Twente wist in deze speelronde in de Eredivisie ook niet te winnen. De ploeg van trainer Joseph Oosting, door PSV uitgeschakeld in de TOTO KNVB Beker, ging verrassend met 1-0 onderuit op bezoek bij NEC.

