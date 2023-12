Aad de Mos lyrisch: ‘Dat gaat onze beste spits worden de komende tien jaar’

Aad de Mos is lovend over Brian Brobbey, die zaterdagavond weer scoorde voor Ajax tegen Sparta Rotterdam (2-1 winst). Volgens de analist, zondagochtend te gast in Goedemorgen Eredivisie, beschikt de aanvaller over alle kwaliteiten om uit te groeien tot de beste spits van Nederland.

"Dat gaat wel onze beste spits worden de komende tien jaar. Dat kan ik je op een briefje geven", is De Mos lyrisch over de ontwikkeling van Brobbey. "Die gaat ons ook verder brengen met het Nederlands elftal. Jazeker. Als je ziet hoe hij aan het sleuren en trekken is."

"Dat gaat hij ook donderdag weer doen. Hij gaat ook Ajax kwalificeren tegen AEK Athene. Schrijf dat maar op." Ajax moet donderdag in de Johan Cruijff ArenA winnen van de Grieken om als derde te eindigen in de poulefase van de Europa League. Alleen op die manier speelt men na de winterstop in de Conference League.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De Mos vindt Brobbey in alle opzichten een unieke spits. "Het is de eerste keer, en daarom is hij zo uniek, dat we in Nederland een spits hebben die het op kracht redt. Wij zijn altijd gewend aan spelers als Johan Cruijff, Ruud van Nistelrooij, Patrick Kluivert, Ruud Gullit. Dat zijn mooie spitsen."

"Maar dit is een heel ander type. Dus we weten eigenlijk niet wat we er mee aan moeten. Hij doet dit niet goed, hij doet dat niet goed. Maar het is een jongen van 21 jaar, hè", neemt de voormalig coach van Ajax het op voor de nog jonge Brobbey.

Sneijder

Wesley Sneijder was vorige week maandag ook al lovend over Brobbey. "In potentie is hij in mijn ogen zeker de beste spits van Nederland. Ronald Koeman mag blij zijn dat Brobbey begonnen is met goals maken. Want hij is straks gewoon de eerste spits op het EK", zo klonk het in Veronica Offside.

"Het is zo'n heerlijke spits om mee samen te werken. Hij is altijd aanspeelbaar, hij houdt de bal altijd vast. En nu gaat hij ook nog eens scoren, wat wil je nog meer?", vroeg Sneijder zich hardop af. "En hij is snel", voegde Wim Kieft toe. "Het is gewoon een goede spits."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties