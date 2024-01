Aad de Mos is bang dat ‘theorie van Bosz’ ook PSV in zijn greep krijgt

Aad de Mos hoopt dat het 1-1 gelijkspel van PSV tegen FC Utrecht een incident is. De voormalig coach van de Eindhovenaren is een beetje bang voor een mindere periode van de koploper en verwijst in dat kader naar het verleden van Peter Bosz als trainer.

"Ik zie bij PSV dus al een kleine tendens vanuit het trainingskamp in Spanje", is De Mos in gesprek met clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad niet louter lovend over de Eindhovenaren. "Geen wedstrijden kunnen winnen daarzo, dacht ik." PSV speelde op Spaanse bodem overigens met 2-2 gelijk tegen Hamburger SV in een oefenduel.

"En je komt alweer een beetje aan die theorie van Bosz", is De Mos ook kritisch richting de coach van PSV. "Spelers uitknijpen tot een bepaalde hoogte. Dan is het verhaaltje een beetje tanende. De spelers zullen op moeten staan. En je krijgt ook wat tegenslagen, met spelers die teleurgesteld zijn en te lang op de bank zitten."

"En je hebt de transferperiode, waar Vertessen een beetje tussenhangt", voegt De Mos daaraan toe. Elfrink benadrukt dat PSV eerder dit seizoen met 4-0 verloor van Arsenal in de Champions League, om daarna geen wedstrijd meer te verliezen in het miljardenbal en de Eredivisie.

"Je komt altijd in de fase dat er een ontdekkingsreis plaatsvindt bij de tegenstander", gaat De Mos in op de stelling van Elfrink. "Waar liggen de sterktes en de zwaktes van het nieuwe PSV? Hoe komen ze aan die zeventien overwinningen? Nou, dat weet iedereen zo langzamerhand."

"Er zijn twee opties geweest. FC Twente heeft de verkeerde optie genomen en Utrecht de goede", verwijst De Mos naar het succesvolle strijdplan dat Ron Jans zondag hanteerde tegen PSV. Joseph Oosting wijzigde zijn elftal juist op diverse plekken in het duel met PSV in de TOTO KNVB Beker. De Tukkers verloren prompt met 3-1.

"Ik denk dat velen nu een kopie gaan maken van FC Utrecht", zo voorspelt De Mos. "PSV moet een list gaan verzinnen voor hoe ploegen het elftal achterin gaan aanpakken", legt Elfrink tot slot voor. "Zeer juist", beaamt De Mos.

