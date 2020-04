‘Robben verlaagde zich niet tot mijn niveau, ik neem mijn hoed voor hem af’

Dennis Aogo stond in het verleden als speler van Hamburger SV en Schalke 04 geregeld tegenover Arjen Robben, die hij zonder twijfel aanwijst als zijn ‘moeilijkste tegenstander ooit’. De verdediger annex middenvelder, die in januari vertrok bij Hannover 96 en zonder club zit, haalde altijd alles uit de kast om de oud-aanvaller van Bayern München uit zijn spel te halen, maar Robben ging nooit in op de provocaties van Aogo.

De vorig jaar gestopte Robben kan op veel waardering rekenen van Aogo. "Hij heeft een diepe indruk op mij achtergelaten", zo stelt de routinier in een interview met SPOX. "Ik probeerde hem altijd uit zijn concentratie te halen door te provoceren en hem te beledigen. Robben had echter altijd zo’n enorme focus dat mijn woorden geen invloed op hem hadden, hij bleef gewoon negentig minuten lang geconcentreerd spelen. Hij wist mij ook heel vaak te dollen."

Aogo stond altijd versteld van de professionaliteit die Robben als speler van Bayern aan de dag legde. "Hij toonde altijd zijn klasse, zelfs als ik hem beledigde", aldus de 33-jarige Duitser met Nigeriaanse roots. "Er zijn spelers die je keihard in je gezicht uitlachen als ze je hebben weggespeeld, maar dat was bij Robben niet het geval. Hij schudde na de wedstrijd altijd mijn hand en wenste me daarnaast het allerbeste. Dat kwam veel harder aan dan wanneer hij mij ook zou hebben beledigd."

In de optiek van Aogo was een fitte Robben ‘haast niet te stoppen’. "Ook al wist iedereen wat er ging gebeuren", vervolgt de routinier van Hannover 96. "Zijn snelheid en gevoel voor timing waren echt uniek." Aogo heeft de voormalig Oranje-international daarnaast ook als mens hoog zitten. "Hij verlaagde zich namelijk niet tot mijn niveau. Ik neem daarom mijn hoed af voor Robben", zo besluit de clubloze Duitser, die vorig jaar in de laatste periode van de zomerse transfermarkt door BILD nog werd gelinkt aan Ajax. Aogo vertrok uiteindelijk naar Hannover, waar hij tot slechts vier wedstrijden wist te komen.