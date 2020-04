Arsenal kondigt salarisverlaging met bijzondere terugverdienregeling aan

Arsenal is er na moeizame onderhandelingen in geslaagd overeenstemming te bereiken met de spelersgroep over een salarisverlaging. De spelers van het eerste elftal gaan akkoord met het inleveren van 12,5 procent van hun jaarinkomen. Door een bijzondere regeling is het voor de selectie mogelijk om het ingeleverde bedrag later in het jaar terug te verdienen.

De onderhandelingen tussen Arsenal en zijn werknemers waren al enige tijd gaande. Vorige week berichtten diverse Engelse media nog dat een voorstel van de Londense club was afgewezen, maar nu maken the Gunners officieel melding van een 'vrijwillig akkoord'. De volledige spelersgroep, manager Mikel Arteta en zijn trainersstaf zijn betrokken bij de overeenkomst en leveren dus allen loon in.

De werknemers bedongen een speciale terugverdienregel, die inhoudt dat Arsenal het salaris terugbetaalt, indien bepaalde specifieke doelen behaald worden. De Londenaren schrijven dat het gaat om 'voornamelijk sportieve doelen', maar specificeren die verder niet. Wel meldt Arsenal dat de deal gebaseerd is op de aanname dat het seizoen 2019/20 in Engeland uitgespeeld wordt en dat alle begrote tv-gelden zullen binnenkomen.

Hoewel Arsenal daarover niet communiceert, is het waarschijnlijk dat kwalificatie voor de Champions League onderdeel uitmaakt van de opgestelde sportieve doelen. De club zal daarvoor bij de eerste vier in de Premier League moeten eindigen. Dat wordt een fikse opgave, want momenteel staat Arsenal op de negende plek. De achterstand op nummer vier Chelsea bedraagt acht punten, al heeft de ploeg van Arteta een duel minder gespeeld.