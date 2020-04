‘Barcelona denkt naast Nicolás Tagliafico aan andere ‘juweel’ van Ajax’

De kans dat André Onana ook na de coronacrisis nog onder contract staat bij Ajax, lijkt steeds kleiner te worden. De Kameroense doelman wordt al tijden nadrukkelijk in verband gebracht met Chelsea en volgens Sport heeft nu ook Barcelona een lijntje uitgegooid naar de 'juweel' van Ajax. De Catalanen hopen de Amsterdammers te kunnen verleiden tot een ruildeal, zo klinkt het.

Ajax vraagt volgens The Telegraph veertig miljoen euro voor Onana en is ondanks de coronacrisis geenszins van plan om aan die prijs te tornen. Barcelona beschouwt de 24-jarige goalie naar verluidt in eerste instantie als stand-in van Marc-André ter Stegen, al sluit de Spaanse grootmacht niet uit dat afscheid moet worden genomen van de Duitse doelman. De contractonderhandelingen tussen Ter Stegen en Barça zijn vastgelopen en als daar geen verandering in komt, kan de sluitpost medio 2022 transfervrij vertrekken. Om dat te voorkomen moet Ter Stegen eerder worden verkocht, en in dat geval komt Onana in beeld als eerste doelman.

Barcelona hoopt in ieder geval op korte termijn afscheid te nemen van Neto. De Braziliaanse doelman kwam van Valencia over om als reserve achter Ter Stegen te fungeren, maar Barça is niet tevreden over de inbreng van Neto. Indien de Zuid-Amerikaan verkocht wordt, ontstaat mogelijk financiële ruimte om het salaris van Onana te betalen. Barcelona beseft dat de transfersom van veertig miljoen euro in deze tijd waarschijnlijk te hoog gegrepen is en wil daarom naar verluidt Riqui Puig en/of Álex Collado in de transfer betrekken. Het is niet duidelijk of de club daarbij inzet op een huurtransfer of definitieve overgang.

Onana heeft over interesse niet te klagen, want eerder meldde L'Équipe dat ook Paris Saint-Germain achter hem aanzit. De Afrikaanse doelman heeft volgens The Telegraph weliswaar de wens om op termijn naar de Europese top te gaan, maar zou het niet erg vinden om nog een jaar in Amsterdam te blijven. Onana ligt in de Johan Cruijff ArenA vast tot medio 2022.