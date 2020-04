‘Feyenoord en PSV verrassen en staan in contact met kersverse Ajacied’

Ook als Ryan Babel na dit seizoen vertrekt bij Ajax, bestaat volgens Fanatik de kans dat hij werkzaam blijft in de Eredivisie. Volgens het voetbaltijdschrift uit Turkije staat de aanvaller van Galatasaray, die op huurbasis in Amsterdam speelt, momenteel in contact met zowel Feyenoord als PSV. De 33-jarige buitenspeler is van zins om zijn loopbaan te beëindigen in Nederland, zo klinkt het, al is het onduidelijk hoe concreet de interesse van de andere topclubs uit de Eredivisie is.

Turkse media schreven eerder dit weekend al over Babel: volgens Hürriyet wil Galatasaray niet door met de 63-voudig international van Oranje. Babel heeft weliswaar een doorlopend contract tot de zomer van 2022, maar de club ziet hem liever vertrekken in de zomer. Met zijn salaris van tweeënhalf miljoen euro per seizoen drukt Babel zwaar op de begroting. De clubleiding van Galatasaray heeft meer vertrouwen in Henry Onyekuru, die in januari op huurbasis overkwam van AS Monaco, en zou het vrijgekomen geld na het vertrek van Babel willen aanwenden om de huurling definitief in te lijven.

Zodoende is de toekomst van Babel ongewis. Hij koos afgelopen winter voor een derde periode bij Ajax om in beeld te blijven bij bondscoach Ronald Koeman, die normaal gesproken in mei de definitieve EK-selectie wereldkundig zou hebben gemaakt. De Ajacied behoort onder Koeman doorgaans tot het keurkorps van Oranje, waardoor meespelen op het EK aannemelijk was geweest voor Babel. Vanwege de coronacrisis is het eindtoernooi door de UEFA echter verplaatst naar de zomer van 2021.

Hürriyet meldde eerder op de zondag dat zaakwaarnemer Winnie Haatrecht momenteel op zoek is naar een geschikte oplossing voor Babel. Ajax lijkt in eerste instantie de meest logische kandidaat om de aanvaller definitief over te nemen, maar het is niet bekend of directeur voetbalzaken Marc Overmars dat ook van plan is en wat de transfersom exact zou moeten zijn. In de vijf competitieduels waarin hij sinds zijn transfer uitkwam, wist hij nog niet te scoren. Babel speelde eerder in zijn loopbaan voor onder meer Liverpool, TSG Hoffenheim, Besiktas en Fulham.