Het team met de meest teleurstellende aanwinsten in de Eredivisie

Nu de voetbalcompetities zijn stopgezet, neemt Voetbalzone de tijd om het seizoen tot dusver te analyseren. In navolging van het Team van het Jaar, waarin we de voorlopige balans opmaakten en elf uitblinkers van dit seizoen selecteerden, volgde zaterdag het team met de beste aanwinsten van het seizoen 2019/20 tot dusver. Er zijn echter ook genoeg spelers die in de zomer van 2019 of in januari 2020 neerstreken bij een nieuwe club in de Eredivisie en nog weinig succes kenden.

In onderstaand elftal zijn spelers geselecteerd die zich nog niet hebben kunnen bewijzen bij hun nieuwe werkgever. Tevens zijn acht bankzitters geselecteerd. Bij de keuzes is, behalve de prestaties op het veld, ook rekening gehouden met betaalde transfersommen en verwachtingen die nieuwe spelers met zich meedroegen. PSV is na een onsuccesvolle transferzomer met drie spelers vertegenwoordigd in de basiself en heeft bovendien een speler op de bank zitten. Ajax heeft twee man in de basis en op de bank; Feyenoord levert twee basisspelers.



Het team met de meest teleurstellende aanwinsten

Reservebank

Reservebank: Jeroen Zoet (FC Utrecht), Olivier Boscagli (PSV), Kik Pierie, Edson Álvarez (beiden Ajax), Riechedly Bazoer (Vitesse), Václav Cerny (FC Utrecht), Dennis Johnsen (PEC Zwolle).



Eerste elftal

Xavier Mous (PEC Zwolle)

Na een sterk seizoen voor SC Cambuur genoot xavier Mous de belangstelling van meerdere clubs uit de Eredivisie en koos bij voor PEC Zwolle. Hij won de concurrentiestrijd van Michael Zetterer aanvankelijk, maar raakte zijn basisplek kwijt in november na meerdere ondermaatse optredens. Met name in de grote wedstrijden tegen PSV en Ajax blunderde hij opzichtig: tegen de Eindhoenaren beging hij drie beslissende fouten, terwijl Mous zich tegen Ajax twee tegendoelpunten mocht aanrekenen. Zetterer pakte zijn kans vervolgens en hoefde zijn basisplaats niet meer af te staan.

Timo Baumgartl (PSV)

PSV telde liefst tien miljoen euro neer voor Timo Baumgartl, maar al in februari raakte de van VfB Stuttgart overgekomen verdediger zijn basisplaats definitief kwijt. Hij werd gehaald als opvolger van Daniel Schwaab, maar PSV zal blij zijn dat Schwaab vervolgens verrassenderwijs terugkeerde in het Philips Stadion. Baumgartl heeft geen moment aangetoond zijn transfersom waard te zijn. Nadat de Duitser op 23 januari een directe rode kaart kreeg in de bekerwedstrijd tegen NAC Breda (2-0 nederlaag), voor het neerhalen van Othman Boussaid, speelde hij geen minuut meer.

George Johnston (Feyenoord)

Drie ton telde Feyenoord neer om George Johnston over te nemen van Liverpool. Naar verluidt speelde Dirk Kuyt een belangrijke rol bij de transfer, maar het lijkt er nog niet op dat de legende van Feyenoord zijn oude club een goede dienst heeft bewezen. Johnston speelde nog geen enkele minuut in de Eredivisie. De 21-jarige Schot heeft sowieso nog nooit een wedstrijd op het hoogste niveau gespeeld en het is de vraag of daar dit seizoen verandering in gaat komen.

Het sterrenteam van het seizoen 2019/20 als de Eredivisie nu wordt stopgezet

Eerder stelden we al het Team van het Seizoen samen, voor als de Eredivisie nu zou worden stopgezet. Bekijk elftal

Laurens De Bock (ADO Den Haag)

Ooit stond Laurens De Bock te boek als toptalent: toen hij negentien jaar was en voor KSC Lokeren speelde, genoot hij de belangstelling van Anderlecht en Club Brugge. Hij verkaste naar Brugge en kwam uiteindelijk tot 135 duels in de Pro League voor de topclub. De Bock speelde in zijn carrière zeventien groepswedstrijden in de Europa League en drie in de Champions League, maar staat inmiddels onder contract bij Leeds United en wordt sinds januari verhuurd aan ADO Den Haag. Na het veroveren van een basisplek heeft De Bock niet echt aangetoond beter te zijn dan Aaron Meijers, voorheen de eerste keus als linksback. Ongelukkige momenten voor de huurling waren de strafschoppen die hij veroorzaakte in de wedstrijden tegen PSV (0-3 nederlaag) en AZ (4-0 nederlaag). ADO zal hebben gehoopt dat een speler met ervaring op het hoogste podium in Europa meer had geleverd.

Toni Lato (PSV)

Door de achterdeur vertrok Toni Lato eind december bij PSV. Hij werd in de eerste seizoenshelft gehuurd van Valencia, maar heeft uiteindelijk geen seconde gespeeld in de Eredivisie. Zijn totaal is uitgekomen op één officiële wedstrijdminuut en twee balcontacten in de de thuiswedstrijd tegen Apollon Limassol in de play-offronde van de Europa League. Bovendien mocht Lato meedoen in een paar oefenduels en deed hij twee wedstrijden mee met Jong PSV, alvorens Valencia aangaf dat hij niet meer met de beloften van de Eindhovenaren mocht spelen.

Liam Kelly (Feyenoord)

"Als ik denk: brengt hij op dit moment dat wat ik van hem ken vanuit Engeland? Dan zeg ik op dit moment: nee", beaamde toenmalig trainer Jaap Stam in oktober 2019. De oefenmeester kende Kelly van hun gezamenlijke periode bij Reading, maar desondanks liet Stam hem slechts één wedstrijd in de competitie spelen en eenmaal invallen in de Europa League. Opvolger Dick Advocaat deed nooit een beroep op hem; inmiddels is Kelly door Feyenoord verhuurd aan Oxford United. Commentator Commentator Leo Driessen claimde in januari dat Feyenoord het salaris van de middenvelder, dat zes ton per jaar zou bedragen, volledig blijft betalen.

Razvan Marin (Ajax)

Erik ten Hag raakte tijdens de dubbele confrontatie met Standard Luik in de voorronde van de Champions League overtuigd van de kwaliteiten van Razvan Marin. De trainer van Ajax wist directeur voetbalzaken Marc Overmars ervan te overtuigen liefst 12,5 miljoen euro voor de middenvelder neer te tellen. Zijn komst was mede het gevolg van het vertrek van Frenkie de Jong, maar de 23-jarige Roemeen lijkt niet op weg om in de voetsporen van zijn voorganger te treden. Marin stond in België bekend als een makkelijk scorende middenvelder, maar wist in het shirt van Ajax nog geen enkel doelpunt te maken. Veel kansen daartoe kreeg hij ook niet, want Marin kwam tot slechts tien optredens in de Eredivisie.

Het team met de allerbeste aanwinsten van 2019/20 in de Eredivisie

Ook publiceerden we een elftal met de beste aanwinsten van het seizoen 2019/20. Bekijk elftal

Sam Schreck (FC Groningen)

Schreck behoorde bij het Bayer Leverkusen van Peter Bosz tot de A-kern en zodoende werd er in Groningen het nodige verwacht. De aanvallende middenvelder heeft het echter moeilijk bij zijn nieuwe club. Slechts zes keer begon hij als basisspeler aan een wedstrijd; slechts een keer maakte hij de negentig minuten vol. In de wedstrijden waarin hij wel speelde, maakte hij lang niet altijd een goede indruk. Zo was trainer Danny Buijs vorige maand bijzonder kritisch op zijn pupil, na de 0-1 nederlaag tegen PSV door een treffer van Denzel Dumfries. “We wilden Dumfries tegenhouden met Sam Schreck, net als we Sergiño Dest afstopten toen we tegen Ajax speelden. Het is pijnlijk dat het dan niet.”

Ritsu Doan (PSV)

Van iemand die 7,5 miljoen euro heeft gekost, mag meer verwacht worden dan Ritsu Doan tot nu toe heeft gebracht. De 21-jarige Japanner heeft na negentien wedstrijden slechts twee doelpunten en een assist op zijn naam staan. Slechts twaalf keer had de voormalig smaakmaker van FC Groningen een basisplaats bij PSV. De trainerswissel heeft wat dat betreft niet goed uitgepakt: twee van de twaalf basisplekken waren onder het bewind van Ernest Faber en tien onder diens voorganger Mark van Bommel. Het is vanwege zijn leeftijd en zijn kwaliteiten echter nog te vroeg om Doan af te schrijven. “Ik weet hoe ik deze situatie moet omdraaien en het verhaal bij PSV mooier kan maken dan het tot nu toe is geweest”, kondigde hij vorige maand aan in De Telegraaf.

Ryan Babel (Ajax)

Strikt gezien was Ajax bij huurlingen niet verplicht om het aflopende contract voor 1 april op te zeggen, maar dat deed het wel bij Ryan Babel. In principe keert hij na dit seizoen terug bij Galatasaray; de winteraanwinst heeft Ajax nog geen reden gegeven om ervoor te strijden om ook komend seizoen over hem te kunnen beschikken. Na vijf duels in de Eredivisie staat de teller op nul treffers en assists; ook in andere toernooien wist Babel nog weinig indruk te maken, al kwam hij wel tot scoren in de bekerwedstrijd tegen Vitesse (0-3 zege).

Bruma (PSV)

Gezien zijn transfersom van minstens twaalf miljoen euro en het feit dat PSV al jarenlang naar zijn diensten hengelde, behoort Bruma tot de grootste teleurstellingen van dit seizoen. “Je hebt Cody Gakpo in huis, dus waarom hebben ze hem gekocht?”, vroeg Rafael van der Vaart zich in december nog af bij Studio Voetbal. De Portugees had maar twaalf keer een basisplaats bij PSV en mocht driemaal de volledige wedstrijd op het veld blijven staan. Na achttien optredens staat de teller op drie doelpunten en evenzoveel assists. In de winterse transferperiode koos PSV ervoor om Bruma nog niet te laten gaan; de club ziet nog wel degelijk toekomst in de buitenspeler.