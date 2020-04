Feyenoord-talent krijgt volle laag op internet na verklappen deal met Ajax

De overstap van Avery Appiah van Feyenoord naar Ajax doet nogal wat stof opwaaien op de sociale media. De pas veertienjarige middenvelder heeft sinds de bekendmaking van zaterdag de nodige racistisch getinte reacties te verwerken gekregen op verschillende fora. Appiah besloot daarop om zijn Instagram-pagina tijdelijk af te schermen en de reacties uit te zetten onder het bericht over zijn transfer naar Amsterdam. De Instagram-post is inmiddels weer voor iedereen zichtbaar.

"Na vijf mooie jaren bij Feyenoord heb ik besloten om de club te verlaten", schreef Appiah als onderschrift op Instagram. "Op deze manier kan ik mij als voetballer verder ontwikkelen. Met ingang van het nieuwe seizoen zal ik mij aansluiten bij Ajax. Ik wil de club, de spelers en alle trainers bedanken voor de afgelopen jaren." Er was gelijk de nodige teleurstelling onder de Feyenoord-aanhang. "Op elke positie een aankoop van tien of vijftien miljoen euro voor je tegen de tijd dat je moet gaan spelen. Succes!", zo viel onder meer te lezen. Daarnaast kreeg Appiah op verschillende plaatsen de nodige verwensingen naar zijn hoofd geslingerd.

Er worden tevens vraagtekens gezet bij het jeugdbeleid van Feyenoord. "Dit heeft Feyenoord volledig aan zichzelf te wijten. Je verliest binnen een jaar tijd zes of zeven toptalenten uit diverse leeftijdscategorieën die allemaal aangeven ontevreden te zijn over het niveau van de opleiding, er worden nota bene diverse journalistieke stukken over de situatie beschreven waaronder een van de NRC en het signaal dat Brard (Stanley, hoofd opleidingen Feyenoord, red.) en zijn mannen afgeven is dat ze zich er niet in kunnen vinden. Dan vraag je erom", zo reageert een teleurgestelde supporter. Een ander pleit voor een koerswijziging op Varkenoord. "Zou het geen goede zaak kunnen zijn om eens iemand als Wim Jonk naar Feyenoord toe te halen om de jeugdopleiding te versterken? Nieuw bloed en vernieuwing."

Appiah was vijf jaar aan Feyenoord verbonden, nadat de middenvelder in 2015 overkwam van de amateurtak van stadgenoot Sparta Rotterdam. Voor de uitbraak van de coronacrisis werkte hij zijn wedstrijden af in Feyenoord Onder-15. Het is nog niet bekend wanneer Appiah aansluit bij Ajax, nu er door de aanhoudende coronacrisis in Nederland onzekerheid is over het begin van de jaargang 2020/21.