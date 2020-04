‘Mino Raiola hoeft een overgang naar Ajax niet in de weg te staan’

AZ kende een buitengewoon seizoen en deelt momenteel de koppositie in de Eredivisie met Ajax, dat een beter doelsaldo heeft. De namen van smaakmakers Myron Boadu, Calvin Stengs en Owen Wijndal werden eerder al in verband gebracht met Ajax. “Natuurlijk vindt Ajax dit trio zeer interessante spelers, Ajax-scout Hans van der Zee heeft vaak genoeg op de tribunes gezeten om hen te bekijken”, stelt Steven Kooijman, AZ-watcher voor De Telegraaf, in een Q&A op de website van de krant.

Kooijman geeft aan dat Ajax zonder toestemming van AZ officieel niet met spelers mag praten, maar dat tegenwoordig toch via de zaakwaarnemer doorgaans de eerste contacten worden gelegd. “In het geval van Stengs zou er in het informele circuit zo maar een balletje opgegooid kunnen zijn. Het lijntje tussen Calvin Stengs en Ajax kan via Stengs’ schoonvader Frank de Boer lopen”, geeft Kooijman te kennen. “Volgens insiders hoeft de zaakwaarnemer van de drie musketiers, Mino Raiola, een overgang niet in de weg te staan, zoals in het verleden werd gesuggereerd.”

Hij vraagt zich af of bijvoorbeeld Boadu een ‘echte Ajax-spits’ is. “Wat voor Antoine Griezmann bij Barcelona geldt, hij komt in de kleine ruimte tekort, geldt ook voor Boadu. Hij gedijt met zijn snelheid beter als hij ruimte heeft, terwijl van een Ajax-spits wordt verwacht dat hij juist op zijn best is in de kleine ruimte”, concludeert de journalist. Onlangs werden Stengs en Boadu door Spaanse media gelinkt aan Barcelona, maar Kooijman kan zich niet voorstellen dat de Catalanen daadwerkelijk in de markt zijn voor het duo van AZ.

“Maar oké, met een zaakwaarnemer als Mino Raiola heb je wel altijd een opening. De meeste koopspelers zijn alleen wat ouder, de jonge spelers die een kans krijgen komen bijna allemaal uit de eigen jeugd. Ousmane Dembélé vormt een uitzondering, hij was net twintig toen hij voor 105 miljoen euro naar Barça ging. Maar die jongen heeft totaal niets laten zien en geldt als een transferflater van jewelste”, stelt Kooijman. Hij denkt dat AZ door de coronacrisis uiteindelijk minder zal verdienen aan Boadu, Stengs, Wijndal en ook Teun Koopmeiners.

“Dat Stengs en Boadu, maar ook Wijndal en Koopmeiners, op de radar staan van de grote clubs, mag duidelijk zijn”, benadrukt Kooijman. “Hun transferwaarde is alleen gedaald, wat dat betreft zitten alle clubs in hetzelfde schuitje. De vraag is of AZ bijvoorbeeld genoegen neemt met twintig miljoen euro voor Boadu, waar ze hoopten dertig te kunnen vangen.”