Marc Overmars appte frustratie van zich af: ‘Ik ben het zat’

De Telegraaf publiceerde woensdagavond een interview met Marc Overmars dat veel stof deed opwaaien. De directeur voetbalzaken van Ajax stelde dat de Eredivisie 'dood' was en dat de KNVB juist zou moeten pleiten voor het beëindigen van de profcompetities. Valentijn Driessen legt uit hoe het 'sensationele interview' tot stand kwam.

"Ajax-watcher en nieuwskanon Mike Verweij appte Marc Overmars vorige week dinsdagavond rond de deadline met de vraag hoe het hem verging in de coronacrisis. Ik ben het zat, antwoordde de Ajax-directeur, waarna hij in staccato zijn ongenoegen kenbaar maakte over de gang van zaken bij de KNVB en de Eredivisie CV rond het uitblijven van maatregelen in de coronacrisis", aldus Driessen.

Eredivisie-aanvoerders: 'Nu klappen wij voor jullie'

"Mike vroeg Overmars of hij hem de volgende dag kon bellen, om zijn citaten voor te leggen. Geen probleem. Voor publicatie de tekst nog wel even naar perschef Miel Brinkhuis sturen. De rest is geschiedenis", schrijft de chef voetbal van De Telegraaf. De krant kreeg vanwege het interview aardig wat kritiek, onder meer vanuit de media, maar daar begrijpt Driessen niets van.

"Zoals bijna altijd leidde het sensationele interview tot de wildste complottheorieën en verwijten. Enkele journalisten spraken er zelfs schande van dat Overmars het podium werd geboden door De Telegraaf. Hun werkgevers moeten snel aan job rotation doen. Of zoals Mike het zelf zei: Als journalist ben je geen knip voor de neus waard als je zo'n interview laat liggen."