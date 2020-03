Baumgartl wijst kritische Van der Vaart op nederlaag met Hamburger SV

Timo Baumgartl kreeg eerder dit seizoen stevige kritiek te verwerken van Rafael van der Vaart. De oud-international haalde bij Studio Voetbal hard uit naar de Duitse verdediger, die hij ‘verschrikkelijk’ noemde. Van der Vaart kon het bovendien niet begrijpen dat PSV tien miljoen euro voor hem had betaald. De ex-speler van VfB Stuttgart zegt in een interview met Voetbal International dat hij de kritiek van de oud-Ajacied niet serieus neemt.

“Ik heb hem bij Stuttgart gezien: een simpele voetballer. Dat is niet goed genoeg, hoor. Hebben ze tien miljoen voor hem betaald?’, aldus Van der Vaart vorig kalenderjaar. Baumgartl had de woorden van de oud-voetballer destijds niet meegekregen. “Maar andere spelers hebben me er wel over verteld. Ik had al vrij snel door dat hij spelers snel en hard bekritiseert”, aldus de 24-jarige centrumverdediger. “Zo zijn de Nederlanders, hard en direct. Ze zeggen wat ze denken. Misschien baalde hij er nog een beetje van dat wij van hem gewonnen hadden toen hij nog bij Hamburger SV zat”, zegt hij met een knipoog.

Baumgartl zag geen reden om contact op te nemen met Van der Vaart. “Iedereen mag zeggen wat hij wil. We leven in een vrij land. Ik heb geleerd dat je alleen van gedachten moet wisselen met mensen die je vertrouwt en die objectief zijn. Ik weet niet of Van der Vaart altijd objectief is, want hij heeft lang bij Ajax gezeten. Dus ik neem het allemaal niet te serieus”, aldus de mandekker.

Baumbartl begon dit seizoen onder Mark van Bommel als vaste basisspeler, maar is onder Ernest Faber zijn basisplaats kwijtgeraakt. "Uiteindelijk heb ik het ontslag van de trainer wel zien aankomen, overigens niet de eerste in mijn loopbaan. Dit jaar begon weer positief voor mij, maar vanaf de twintigste speelronde werd ik niet meer ingezet. Dat was voor mij onbegrijpelijk.”