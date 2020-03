Ajax kondigt gesprek aan met Quincy Promes na ‘viral video’

Ajax gaat in geprek met Quincy Promes nadat er zondag beelden opdoken waarop te zien is dat hij samen met FC Groningen-aanvaller Daishawn Redan en een aantal anderen een balletje trapt op een Cruyff Court in Amsterdam. Tegenover Ajax Life laat een woordvoerder in een korte reactie weten dat een gesprek zal volgen met de Oranje-international.

Het advies om zoveel mogelijk binnen te blijven om de verspreiding van het coronavirus te beperken werd in de wind geslagen door de spelers van Ajax en Groningen. De clubleiding van de Eredivisie-koploper gaat er niet al te diep op in. “We bespreken het met hem en houden het verder intern”, reageert een woordvoerder op de vraag hoe er gehandeld gaat worden nadat de beelden van Promes en Redan zondag het internet over gingen.

Waar Ajax zich op de vlakte houdt over eventuele maatregelen jegens Promes, liet Mark-Jan Fledderus namens FC Groningen weten niet blij te zijn met de actie van Redan. De technisch directeur van de club liet tegenover RTV Noord weten dat hij het onverantwoord vindt van de spits om de drukte op te zoeken. "Dit is niet wat we hebben afgesproken”, zei hij zondagavond. "Het lijkt me wel zo netjes om eerst het verhaal van Redan aan te horen, alhoewel dit er niet heel positief uitziet. Ik ga de trainer ook bellen om te bespreken hoe we hiermee omgaan.”

"We hebben met elkaar afgesproken dat spelers in Groningen, of anders in de buurt van Groningen zouden verblijven. Maar daar houdt onze invloed in deze situatie op. Dit kunnen wij niet controleren", zegt Fledderus maandag tegen het Algemeen Dagblad. "Spelers moesten van ons voor zichzelf trainen. Niet in groepjes. Ik heb ook gelezen dat die voetbalveldjes in Amsterdam gesloten zijn. Maar we moeten daar eerst nog meer informatie over krijgen, voordat we straks in het gesprek met Daishawn conclusies kunnen trekken. Ik ben ook wel benieuwd wat Ajax hiermee gaat doen."

Promes en Redan kregen op sociale media veel kritiek te verwerken. "We waren voor onszelf aan het trainen, waarbij we gewoon gepaste afstand hielden van elkaar", reageerde Redan zondagavond tegenover RTV Noord. "Een beetje afwerken. Mensen hoorden toen dat Quincy Promes en ik daar aan het trainen waren en begonnen ons te filmen." De video die online verscheen werd echter gemaakt door rapper Chivv, ofwel Chyvon Pala, van wie bekend is dat hij met Promes bevriend is.