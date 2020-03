‘Ajax hoeft niet te verkopen, maar clubs als PSV en AZ misschien wel’

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor de transfermarkt, zo verwacht Guido Albers. De zaakwaarnemer van onder meer Donny van de Beek denkt dat clubs minder grote bedragen op tafel zullen leggen voor nieuwe spelers, zoals de afgelopen jaren wel het geval was. Albers heeft het door het virus niet minder druk, maar is veel bezig met andere vraagstukken.

In deze periode van het seizoen legt Albers doorgaans de basis voor de zomerse transferperiode. “Normaal ben je nu met de jongens aan het praten over wat ze komend seizoen willen", zegt de spelersmakelaar in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Nu hangen ze steeds aan de lijn met vragen. Voor 1 april moeten bijvoorbeeld aflopende contracten worden opgezegd. Daarna weet je of je nog een baan hebt. In deze tijden is dat extra spannend.”

Nu de competities zijn stilgelegd en het onzeker is of het seizoen kan worden afgemaakt, lopen clubs overal in Europa grote inkomsten mis. Desondanks denkt Albers dat de topclubs nog geld genoeg hebben om grote bedragen te betalen voor de komst van nieuwe spelers. “Ik denk dat de grote clubs wel betalen als ze een speler graag willen", zegt Albers. “Maar de transferperiode wordt anders. Kleinere clubs hebben sponsors die het nu ook moeilijk hebben.”

Albers sluit niet uit dat clubs minder geld gaan uitgeven aan nieuwe spelers. “Misschien krijgen we nu wel transferbedragen die na deze situatie met corona meer marktconform zijn. Kijk naar AZ. Viergever en Gudelj waren spelers van vier of zes miljoen. Maar nadat Vincent Janssen voor 22 miljoen euro was vertrokken naar the Spurs, is de marktwaarde van de AZ-spelers ook naar een ander level gegaan. En bij Ajax is er heel veel geld voor De Ligt, De Jong en nu Ziyech betaald. Maar als de topclubs vertrouwen hebben in grote talenten, dan blijven ze goed betalen. Alleen is de vraag hoeveel.”

Albers beseft dat de situatie per club verschillend is. “Ajax hoeft niet te verkopen als het gewenste bedrag niet op tafel komt, maar clubs als PSV en AZ inmiddels misschien wel. En wat zijn de gevolgen voor Feyenoord? Daar werden de spelers de laatste maanden eindelijk meer waard. Hoe is dat nu?" De zaakwaarnemer benadrukt dat het van groot belang is dat de bal snel weer gaat rollen. “Maar het wordt anders. Overal. Ik liep net in Amsterdam. Daar liggen de rondvaartboten voor anker en zijn de winkels en restaurants dicht. Wie had dat gedacht?"