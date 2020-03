‘Messi gaat opnieuw aan kop met dagelijks inkomen van ruim 3,5 ton’

Lionel Messi is opnieuw de best verdienende voetballer ter wereld, zo blijkt uit onderzoek van France Football. De sterspeler van Barcelona verdient dit seizoen een bruto inkomen van maar liefst 131 miljoen euro en laat daarmee andere grootverdieners als Cristiano Ronaldo en Neymar achter zich.

Messi verdient met zijn salaris bij Barcelona, reclame- en sponsorinkomsten, premies en bonussen omgerekend 358 duizend euro per dag. Juventus-blikvanger Ronaldo moet het met een jaarinkomen van 118 miljoen euro met 13 miljoen euro minder doen en Paris Saint-Germain-ster Neymar verdient volgens de berichtgeving om en nabij de 95 miljoen euro.

Het is niet de eerste keer dat Messi aan kop gaat in deze lijst: de Argentijn was in de afgelopen elf jaar negen keer de best verdienende voetballer. Messi, zijn voormalige ploeggenoot Neymar en zijn oude rivaal bij Real Madrid Ronaldo maken al sinds 2013 de mondiale top drie vol.

Wat betreft de trainers in de voetballerij, is Diego Simeone van Atlético Madrid momenteel de absolute grootverdiener. De landgenoot van Messi ontvangt ruim veertig miljoen euro op jaarbasis en laat daarmee Antonio Conte van Internazionale, die om en nabij de dertig miljoen euro toucheert, ruimschoots achter zich. Nummer drie Josep Guardiola van Manchester City verdient 27 miljoen euro per jaar.