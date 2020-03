‘Ajax kan zijn oud-aanvoerder in dat geval wellicht goedkoop ophalen’

Ajax lijkt aankomende zomer afscheid te gaan nemen van Donny van de Beek en dus wordt er door directeur voetbalzaken Marc Overmars achter de schermen gewerkt aan de opvolging van de Oranje-international. Oude bekende Davy Klaassen is volgens De Telegraaf een van de gegadigden om na dit seizoen terug te keren in de Johan Cruijff ArenA, waar hij in het verleden grote successen vierde.

“De situatie van Davy Klaassen bij Werder Bremen werd voor de coronacrisis nauwlettend in de gaten gehouden. Mocht Werder Bremen degraderen, dan is de oud-aanvoerder wellicht relatief goedkoop op te halen. Dollend is dat tussen de speler en Overmars al eens ter sprake gekomen”, laat Ajax-watcher Mike Verweij weten op de website van de krant. Klaassen deed in de afgelopen jaren ervaring op in de Premier League en de Bundesliga en zou daardoor als een andere speler terugkeren in Amsterdam.

“Hij gaat altijd voorop in de strijd en koppelt loopvermogen en een functionele techniek aan goals. Logisch dat hij in beeld is, waarmee niet gezegd is dat Ajax ook voor hem gaat”, gaat Verweij verder. Een terugkeer van Jan Vertonghen, die ook al geruime tijd nadrukkelijk wordt genoemd bij Ajax, lijkt op het eerste gezicht dan weer niet tot de mogelijkheden te behoren: “Vertonghen wil bij Ajax niet concurreren met zijn boezemvriend Daley Blind. En het spelen van linksback ziet hij niet zitten. Dus lijkt een transfer alleen mogelijk als Blind vertrekt.”

Naast Klaassen en Vertonghen kijkt Ajax ook naar spelers die geen verleden bij de club hebben. Jorge Carrascal werd onlangs in Colombia naar voren geschoven als potentiële vervanger van Hakim Ziyech, maar Verweij verwacht niet dat de spelmaker van River Plate volgend seizoen in de Eredivisie te zien zal zijn: “Vooralsnog lijkt het erop dat Ajax weer eens is gebruikt door een zaakwaarnemer om een speler in de markt te zetten. Vermeende interesse van Ajax wekt altijd weer andere interesse op. Maar wellicht dat hij wel in Amsterdam in beeld komt als een aantal andere opties niet haalbaar blijkt.”