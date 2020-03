‘Thuisvoordeel’ Feyenoord wekt ergernis: ‘Eigenlijk kan het toch niet?’

John van den Brom zet vraagtekens bij De Kuip als decor voor de finale van de TOTO KNVB Beker. De trainer van FC Utrecht, dat in de halve finale afrekende met Ajax, vindt het vreemd dat de eindstrijd op 19 april in Rotterdam wordt gehouden. Van den Brom verwijst naar het thuisvoordeel voor Feyenoord, in de andere halve finale met maar liefst 7-1 te sterk voor NAC Breda.

"Daar hebben we het vanochtend uitgebreid over gehad met de staf", wordt Van den Brom op de persconferentie in aanloop naar het duel met Sparta Rotterdam van zondag geciteerd door onder meer Voetbal International. Om zich vervolgens tot de aanwezige journalisten te richten. "Maar wat vinden jullie daar eigenlijk van? Eigenlijk kan het toch niet? Het is eigenlijk toch heel simpel? Als Feyenoord de finale haalt, moet er ergens anders worden gespeeld. Dat zou toch eerlijk zijn?"

Volgens Van den Brom zit het voordeel voor Feyenoord met name in het aantal supporters dat de bekerfinale zal bezoeken. Als trainer van AZ kwam hij de Rotterdammers al een keer tegen, in de met 0-3 verloren eindstrijd van 2018. "Het verschil is groot, natuurlijk. Toen we met AZ tegen Vitesse speelden in De Kuip (in 2017, red.) was de helft van de fans voor AZ en de andere helft voor Vitesse. Zoals het hoort. Tegen Feyenoord was het drie-vierde Feyenoord en een blokje AZ. En ik hoor niet anders, hè? Utrecht heeft ook vaker in de beker tegen Feyenoord gespeeld."

"Nu zitten wij in deze situatie maar als het Vitesse-Feyenoord of AZ-Feyenoord was geweest, dan had ik hetzelfde gevonden", benadrukt Van den Brom, die met zijn uitspraken voor reuring zorgde in de persruimte van FC Utrecht. De trainer kan daar wel om lachen "Zet me niet als Calimero weg, anders heb ik het weer gedaan", zegt hij met een kwinkslag. Het is gewoon een interessant gegeven. Ik heb niet de indruk dat we nu nog in de Johan Cruijff Arena gaan spelen. Zo bedoel ik het ook niet. Maar misschien moeten we eens een keer iets doorbreken."

Het Openbaar Ministerie start overigens een onderzoek naar antisemitische spreekkoren van de FC Utrecht-supporters rondom het bekerduel met Ajax van woensdag, zo meldt het ANP. In en buiten de Galgenwaard was onder meer ‘Hamas, Hamas Joden aan het gas’ te horen. De leiding van FC Utrecht liet donderdag al weten de spreekkoren ‘ten zeerste af te keuren en zich te distantiëren van iedere vorm van antisemitisme’.