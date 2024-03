Naast Steijn nog een naam genoemd als opvolger van Van Wonderen bij Heerenveen

sc Heerenveen heeft Rick Kruys in beeld als opvolger van Kees van Wonderen, die na dit seizoen vertrekt. Dat meldt de Leeuwarder Courant maandagmiddag. Kruys is bezig aan zijn laatste maanden bij VVV-Venlo en is de volgende naam die wordt genoemd als volgende trainer in het Abe Lenstra Stadion.

Vorige week kwam namelijk naar buiten dat er gesprekken hadden plaatsgevonden met Maurice Steijn om opvolger te worden van Van Wonderen. Algemeen directeur Ferry de Haan bestempelde dat gesprek als ‘prima’.

Vanochtend maakte Heerenveen via de eigen kanalen bekend dat de wegen tussen de Friese club en trainer Van Wonderen na dit seizoen definitief zullen scheiden. "We hebben recent met elkaar gezeten om te praten over de toekomst. Dit was een open en eerlijk gesprek waarbij we hebben geconcludeerd dat van beide kanten niet alle vinkjes op groen stonden om de samenwerking te verlengen”, aldus De Haan.

Kruys is dus de volgende naam die wordt genoemd als mogelijke opvolger. De 38-jarige trainer is sinds de zomer van 2022 actief bij VVV en presteert daar naar behoren. Momenteel staan de Limburgers op een negende plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Vorige week meldde Kruys zelf dat hij het na dit seizoen tijd vond voor een nieuwe uitdaging.

"Het was een heel moeilijke keuze, maar mijn gevoel zegt dat het tijd is voor een nieuwe uitdaging", zo meldde Kruys op de website van de club uit Venlo. Zijn contract, dat deze zomer afloopt, zal dus niet worden verlengd.

De Haan wil verder niet teveel kwijt over de situatie. "Wij hebben een aantal trainers met wie wij gaan praten. Niets is nog rond of beslist. Ik heb me voorgenomen om niet elke naam te bevestigen of te ontkennen. Dan wordt het een Poolse landdag", aldus De Haan tegenover de Leeuwarder Courant.

Volgens Omrop Fryslân is ook John van den Brom in beeld in het Abe Lenstra Stadion. De voormalig oefenmeester was in Nederland onder andere actief als hoofdtrainer bij ADO Den Haag, Vitesse, FC Utrecht en AZ, maar zit zonder werk sinds zijn vertrek bij Lech Poznan eind vorig jaar.

