Valentijn oppert Eredivisie-trainer als opvolger van Slot bij Feyenoord

Valentijn Driessen kijkt er niet raar van op als Kees van Wonderen op den duur de nieuwe hoofdtrainer wordt van Feyenoord, zo heeft hij verteld in Voetbalpraat. Maandag werd bekend dat Van Wonderen aan het einde van het seizoen vertrekt bij sc Heerenveen.

Arno Vermeulen, ook te gast in het voetbalpraatprogramma, vindt het niet verrassend dat Van Wonderen vertrekt bij Heerenveen. "Ik vind wel dat hij het uitstekend gedaan heeft. Als je kijkt naar de teams tussen plek acht en zeventien, daar zit zo weinig verschil in. Ze hebben al het hele jaar geen spits, het is geen wereldteam."

"Het is niet heel veel meer dan de teams die onderin spelen", gaat Vermeulen verder. "Als hij twee keer de play-offs haalt, heeft hij het keurig gedaan. De vraag is vooral: waar gaat hij naartoe? Want hij heeft al een andere club, lijkt mij. Ik kreeg het idee dat hij al een andere club had."

NEC of Feyenoord?

"Zal hij niet naar NEC gaan? Ik heb begrepen dat Meijer ergens anders wilde gaan kijken." Driessen gelooft daar niet in. "Die gaat de beker winnen", zegt de chef voetbal vanmet een lach. "Dan zal hij toch wel mogen blijven, of niet?"

"Heerenveen wordt achtste en negende, dat is knap met de spelers die ze hebben", mengt Kenneth Perez zich in de discussie. "Rogier Meijer presteert ook knap met NEC, maar moet misschien ook weg? Wie neemt hem? Ik vind dat wel een gok."

Driessen schuift de naam van Van Wonderen vervolgens naar voren bij Feyenoord. "Dat zou wel een grote stap zijn", haakt presentator Wouter Bouman in. "De stap van Slot van AZ was ook groot", aldus Vermeulen. "Je moet ook een keer de kans krijgen natuurlijk."

Opvolgers Van Wonderen

Maurice Steijn lijkt voor Heerenveen de gedroomde kandidaat te zijn om het roer over te nemen. Ook de namen van Rick Kruys, Ruud van Nistelrooij en John van den Brom worden genoemd.