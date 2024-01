John van den Brom zet deur naar terugkeer in Nederland wagenwijd open

John van den Brom staat open voor een dienstverband bij Vitesse, zo heeft hij verteld bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN. De 57-jarige coach werd in december ontslagen bij het Poolse Lech Poznan en zit sindsdien zonder club.

Van den Brom speelde gedurende twee periodes voor Vitesse en kwam in Arnhemse dienst in zeven seizoenen tot 225 wedstrijden en 80 goals. Vier keer werd hij clubtopscorer. Na zijn actieve loopbaan stond hij kortstondig als trainer aan het roer bij Vitesse.

De huidige sportieve malaise doet Van den Brom pijn. "Maar het is nog vervelender om te zien hoe ze in deze situatie terecht zijn gekomen. Het elftal is zoekende en de club is zoekende. Het is onrustig binnen de club. Ze staan op een positie die Vitesse-onwaardig is."

"Je hoopt dat ze nog iets kunnen doen in de laatste dagen van de transferwindow", gaat Van den Brom verder. "Ik weet dat ze daar mee bezig zijn, maar het wordt een hele klus. Het zal echt tot het laatste moment spannend blijven daar vermoed ik."

Hans Kraay junior vraagt vervolgens of Van den Brom openstaat voor een terugkeer bij Vitesse. "Zou jij daar willen instappen in deze fase van je carrière? Los van of het in de Eredivisie of in de Keuken Kampioen Divisie is?", aldus Kraay.

"Ja, zeker. Het is mijn club. De club waar ik het langst gespeeld heb en waar ik trainer ben geweest. Je hoopt natuurlijk dat het beter gaat er dat ze erin blijven, maar als ze eruit gaan zou ik het ook doen denk ik. Ik voel me daar niet te groot voor."

Presentator Milan van Dongen vraagt Van den Brom of hij al is benaderd door Vitesse. Daar reageert de trainer ontkennend op. "Of dat gek is? Waarom? Ze zijn akkoord gegaan met Edward (Sturing, red.). Edward is nog meer een Vitesse-man dan ik ben. Die heeft daar zijn hele leven gezeten. Die snap ik wel."

