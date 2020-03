Veronica Inside maakt Ziyech af: ‘Wie denk je in hemelsnaam dat je bent?’

Hakim Ziyech speelde zondag in de verloren topper tegen AZ (0-2) op zijn zachtst gezegd niet zijn meest gelukkige wedstrijd voor Ajax. René van der Gijp spreekt maandagavond bij Veronica Inside zijn verbazing uit over de negatieve houding waarmee de aanvallende middenvelder op het veld stond. "Dat bolletje dat de hele tijd op onweer staat. Waar je zin in hebt ...", zegt Van der Gijp in zijn karakteristieke idioom.

Een specifiek moment dat in het tv-programma wordt uitgelicht is de vrije trap die Ziyech vlak voor zijn wissel in de tweede helft nam. De voorzet van de Ajacied belandde niet in de buurt bij een ploeggenoot, waarna Ziyech met onder meer een fel armgebaar zijn onvrede uitte. "Vind jij dat dit kan?", vraagt Van der Gijp aan tafelgenoot Wim Kieft. "Ik vind niet dat je dat moet doen joh, doe nou gewoon normaal", gaat de oud-rechtsbuiten zelf door. "Ik denk niet dat je dit tegen Pierre-Emerick Aubameyang moet doen. Ik denk dat hij in de rust dan toch even naar je toe komt, om de vraag te stellen wie je eigenlijk in hemelsnaam denkt dat je bent."

Johan Derksen kan iets meer begrip opbrengen voor het misbaar dat Ziyech maakte na de betreffende vrije trap. "Hij geeft een bal die hij in principe iedere wedstrijd geeft, en er zijn nog weleens Ajacieden die daarop berekend zijn en bij de tweede paal opduiken. Maar nu geeft-ie de bal en er is niemand. Ik kan me voorstellen, met alle frustraties die al leefden tijdens die wedstrijd, dat-ie zo'n gebaar maakt", zegt Derksen, die eveneens begrijpt dat Ziyech zeer geïrriteerd reageerde toen trainer Erik ten Hag hem naar de kant haalde.

"Ik kan me ook voorstellen dat-ie heel pissig was om eruit te gaan", zegt Derksen, die vervoglens Ten Hag aanpakt. "Als je wat mensenkennis hebt dan weet je: die jongen heeft zo'n trots en zo'n ego, die wil niet gewisseld worden. Er zijn spelers die kunnen die eis stellen, hij is een van die spelers. Hij is zo groot, voor Ajax althans, dat als hij zegt 'ik wil niet gewisseld worden', dan moet die trainer dat ook niet doen. Er liepen er acht in die minstens zo slecht waren als hij, die die status niet hebben, die had hij wél kunnen wisselen. Hij kan altijd nog iets in de laatste seconde iets geniaals doen."

Wim Kieft stelt vast dat Ziyech altijd risico in zijn spel blijft leggen. "Hij doet nooit een concessie aan zijn spelstijl", zegt de oud-spits van Ajax. "Hij kan nooit eens zeggen van: ik speel iets simpeler vandaag. Dat irriteert me wel. Ik vind dat je van een speler van zijn kaliber mag verwachten dat je ook wel een keer een klein stapje terug kan doen. Dat is typisch Ziyech, dat is ook wel weer zijn kwaliteit, want er kan dan ook wat ontstaan. En hij is natuurlijk ook niet fit. Het is nu ook heel vaak gebleken dat als hij niet fit is, hij ook bijna niet goed kan spelen. Hij moet echt in zijn ritme zijn en zijn vastigheid hebben. Hij kan dat gewoon niet."