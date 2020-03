Enerverende topper tussen PSV en Feyenoord eindigt onbeslist

De topper tussen PSV en Feyenoord heeft zondagmiddag geen winnaar opgeleverd: 1-1. De Rotterdammers kwamen in de eerste helft via Eric Botteghin op voorsprong, maar zagen de thuisploeg al snel in de tweede helft op gelijke hoogte komen via Cody Gakpo. Door de remise blijft Feyenoord voorlopig de nummer drie van de Eredivisie, met een punt meer en een wedstrijd minder dan naaste achtervolger PSV.

Na drie overwinningen op rij werkte PSV met een goed gevoel toe naar de topper tegen Feyenoord, dat zelf de laatste twaalf Eredivisie-wedstrijden ongeslagen bleef. Trainer Ernest Faber bracht voor de vierde keer op rij dezelfde basiself binnen de lijnen bij de Eindhovenaren, terwijl diens collega Dick Advocaat Botteghin terugbracht in het elftal en Ridgeciano Haps opstelde als vervanger van de vertrokken Sam Larsson. De eerste grote mogelijkheid van het duel was na zes minuten spelen voor de bezoekers. Róbert Bozeník dook op bij de eerste paal na een vrije trap van Steven Berghuis, maar plaatste de bal net naast het doel van PSV-doelman Lars Unnerstall.

PSV deed vijf minuten later voor de eerste keer nadrukkelijk van zich spreken, toen een kopbal van Denzel Dumfries maar rakelings langs de verkeerde kant van de paal scheerde. Na de openingsfase ontstond er een open wedstrijd, met kansen over en weer voor Sam Lammers, Ryan Thomas en Orkun Kökcü. Uiteindelijk werd de wedstrijd na ruim een halfuur spelen opengebroken. Kökcü vond met een hoekschop bij de tweede paal Botteghin, die met het hoofd de bal over Unnerstall heen wist te plaatsen.

Na rust had PSV slechts twee minuten nodig om de stand weer gelijk te trekken. Jorrit Hendrix vond met een fraaie lange pass Thomas, die het leer verlengde richting Gakpo. De aanvaller verschalkte Feyenoord-doelman Justin Bijlow met een schuiver in de verre hoek. PSV was in de tweede helft aanmerkelijk gevaarlijker en was nog voor het ingaan van het laatste halfuur dicht bij een voorsprong, toen een schot van Gakpo rakelings naast ging. Feyenoord had daarentegen moeite om zich in aanvallend opzicht te laten zien in de eerste fase van de tweede helft.

Het eerste grote gevaar van Feyenoord in de tweede helft viel ruim twintig minuten voor tijd te noteren, toen Pablo Rosario de bal inleverde. Een schot van Berghuis werd gekeerd door Unnerstall, waarna ook Haps in de rebound geen doel wist te treffen. Kort daarna was Feyenoord andermaal dicht bij een doelpunt, nadat een inzet van Bozeník via Unnerstall op de paal belandde. In dezelfde fase van de wedstrijd lag het spel even stil, omdat de VAR een vermeende handsbal van Dumfries in het strafschopgebied bekeek. Uiteindelijk kon Rob Dieperink niet concluderen of de aanvoerder van PSV de bal met de hand had geraakt. Ondanks verwoede pogingen van beide kanten, kwam er in de slotfase geen verandering meer in de gelijke stand. Daardoor houdt Feyenoord PSV voorlopig onder zich op de ranglijst, met een punt voorsprong.