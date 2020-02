Zidane wijst ‘beste trainer ter wereld’ aan: ‘Heeft het altijd laten zien’

Real Madrid bereidt zich voor op de thuiswedstrijd tegen Manchester City in de achtste finale van de Champions League, woensdagavond in het Santiago Bernabéu. Een unicum voor trainer Zinédine Zidane, want hij stond in zijn trainersloopbaan nog niet eerder tegenover Josep Guardiola. De keuzeheer van de Koninklijke benadrukt echter dat het niet specifiek een duel is tussen hem en zijn Spaanse collega.

Zidane noemde Guardiola ooit ‘de beste trainer ter wereld’. Die mening is sindsdien onveranderd gebleven. "Omdat hij het altijd heeft laten zien", wordt de coach van Real dinsdag op de persconferentie voorafgaand aan de Champions League-kraker in Madrid geciteerd door onder meer Mundo Deportivo. "Eerst bij Barcelona, daarna bij Bayern München en nu weer bij Manchester City. Maar dat is slechts mijn mening. Anderen vinden weer een andere trainer de beste. Er zijn veel trainers, maar voor mij is Guardiola de beste."

Guardiola gaf Zidane in 2015 een kijkje in de keuken bij Bayern, toen laatstgenoemde nog trainer was van Real Madrid Castilla. "Hij inspireerde ons met wat hij allemaal liet zien. Dat motiveert ons alleen nog maar meer, maar we zijn niet bang om tegen Guardiola en zijn elftallen aan te treden. Ik heb destijds een paar dagen met hem doorgebracht toen hij bij Bayern was, al wil ik daar verder niets over kwijt. We spraken toen over de training en hoe hij aan zijn team werkt. Dat was zeer interessant."

Zinédine Zidane: 'Pep Guardiola is de beste trainer ter wereld'

Over de ontmoeting tussen Zidane en Guardiola wordt in de buitenlandse media het nodige gezegd en geschreven. Zidane legt de focus echter liever op wat zijn team gaat doen tegen Manchester City. "Het is een wedstrijd tussen Real en Manchester City, niet zozeer tussen Guardiola en Zidane. Dit is een wedstrijd die de mensen heel graag willen zien. Het is een mooi affiche en daar zijn we ontzettend blij mee, want het zijn de wedstrijden die je graag wilt spelen. Ik weet niet of je het een klassieker kan noemen. Het is een geweldig affiche, zoveel is zeker."

Zidane laat zich ook uit over Eden Hazard, die zondag tegen Levante uitviel met een scheurtje in zijn enkel. De aanvaller mist sowieso de duels van Real met Manchester City en van zondag met Barcelona. "Of hij geopereerd moet worden weet ik niet, daar gaan andere mensen over. Wat ik wél weet is dat Eden behoorlijk overstuur is door deze blessure. Ik hoop alleen maar dat hij sterker terugkomt. Maar dat hij het momenteel moeilijk heeft staat buiten kijf." Het duel tussen Real en Manchester City begint woensdagavond om 21.00 uur.