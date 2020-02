Sergio Ramos: ‘Het is schandalig, ik vroeg of hij een probleem met mij heeft’

De 1-0 nederlaag bij Levante is hard aangekomen bij Real Madrid. Het team van trainer Zinédine Zidane hoopte met een voorsprong van een punt de Clásico van komende zondag tegen Barcelona in te gaan, maar de 5-0 zege van Barcelona op Eibar en het verlies van los Merengues in Valencia betekent dat de Catalanen met een voordelige marge van twee punten in het Santiago Bernabéu op bezoek komen.

Sergio Ramos was na afloop niet te spreken over de arbitrage. Twee vermeende handsballen van Levante in het strafschopgebied werden niet met een penalty bestraft. “Ik houd er niet van om over scheidsrechters te praten. Dat heb ik altijd aangegeven omdat ze menselijk zijn en ze zich kunnen vergissen”, benadrukte de verdediger annex captain van Real Madrid. “Maar soms brengen ze je aan het twijfelen en zetten ze je aan het denken.”

“Het criterium is elke dag anders. Mijn laatste handsbal, in de Spaanse Super Cup tegen Valencia, was ongewild, maar toch werd ervoor gefloten”, vervolgde Ramos. “En vandaag zijn er twee onbedoelde handsballen van Levante en mag het spel doorgaan.” De houding van Alejandro José Hernández Hernández, de dienstdoende arbiter in het Ciutat de Valencia, stond Ramos niet aan. “Ik verbaas me met deze scheidsrechter nergens meer over.”

“Voorheen kon je nog met scheidsrechters praten en met Hernández Hernández valt gewoon niet te praten. De aanvoerders zijn er om de scheidsrechters te helpen. Je bent arrogant of je bent het niet. Het is schandalig. Ik vroeg na afloop of hij een probleem met mij heeft. Ik houd me aan de feiten: in de tiende minuut krijg ik een gele kaart nadat men op mijn voet staat en ik een elleboogstoot ontvang. Sommige beslissingen zijn van tevoren bepaald.”

“Ik vertrek hier met een niet zo’n fijn gevoel. Het is baatzuchtig om alles te laten afhangen van de VAR. We hebben een goede wedstrijd gespeeld, maar het ontbrak aan een doelpunt. Wij zijn degenen die drie punten hebben laten liggen, niet de VAR.” Ook Daniel Carvajal zette vraagtekens bij de scheidsrechterlijke leiding. “Zelfs bij de scheidsrechterscommissie weten ze niet wanneer er gefloten moet worden. Soms wel, soms niet… Het is vreemd, ik kan er niets meer van maken. Zelfs wij als spelers weten het niet. We moeten de beslissingen telkens maar accepteren en doorgaan.”