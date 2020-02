Real Madrid struikelt over Celta de Vigo en laat dure punten liggen

Real Madrid heeft zondagavond niet weten te winnen van Celta de Vigo: 2-2. Op eigen veld kwam het team van trainer Zinédine Zidane al vroeg in de wedstrijd op achterstand en ontsnapte het vlak voor rust aan de 0-2. Na rust stelde de Koninklijke orde op zaken en kwam het op gelijke hoogte via Toni Kroos, waarna Sergio Ramos vanaf elf meter voor de 2-1 tekende. Hoewel de bezoekers weinig te vertellen hadden, kwam het vlak voor tijd toch op gelijke hoogte via Santi Mina.

De bezoekers kenden een droomstart in het Santiago Bernabéu. Al vroeg in de wedstrijd had Iago Aspas een uitstekende steekpass in huis op Fedor Smolov. De Russische aanvaller werd tussen Raphael Varane en Sergio Ramos aangespeeld en had een vrije doortocht naar het doel van Thibaut Courtois. Oog in oog met de Belgische doelman schoof Smolov de bal in de verre hoek tegen de touwen. Het was een geweldige opsteker voor de bezoekers, die aan de wedstrijd begonnen als nummer achttien van LaLiga. Real Madrid nam het initiatief vervolgens in handen, maar kwam moeizaam tot kansen. Karim Benzema was dicht bij de gelijkmaker, ware het niet dat hij de bal niet goed onder controle kreeg en een kans om zeep hielp.

Real Madrid had in het eerste bedrijf veel moeite om door de stugge defensie van Celta de Vigo te komen. Gareth Bale kreeg nog de beste kans namens de thuisploeg na goed voorbereidend werk van Benzema. Eerstgenoemde hakte de bal uiteindelijk hard over het doel van keeper Ruben Blanco. Vlak voor rust kregen de bezoekers nog een grote kans om op 0-2 te komen. Vanuit een hoekschop kreeg Joseph Aidoo een vrije kopkans en het was aan een geweldige redding van Courtois te danken dat de Koninklijke niet met een ruimere achterstand de rust in ging.

Na de thee groeide de druk op de Celta-defensie. Sergio Ramos leek voor de gelijkmaker te tekenen, maar hij scoorde in buitenspelpositie en dus werd zijn treffer in de derde minuut van de tweede helft afgekeurd. Vier minuten later was het alsnog raak voor de thuisploeg. Benzema stuurde Marcelo naar de achterlijn, waarna de Braziliaan de bal terugtrok en Toni Kroos vond: 1-1. Celta kon in de tweede helft niets anders doen dan verdedigen en moest na ruim een uur spelen de 1-2 slikken. Na een steekbal van Benzema zocht Hazard de achterlijn op. De Belgisch international kon weinig met de te harde pass van zijn ploeggenoot, maar doordat Celta-keeper Blanco wild uitkwam hield Real Madrid er een strafschop aan over. Hazard ging gewillig naar de grond en vanaf elf meter schoot Ramos zijn ploeg op een verdiende voorsprong.

Met nog twintig minuten op de klok werd het onvriendelijker op het veld. Gareth Bale maakte uit frustratie een bikkelharde overtreding op Rafinha Alcantara en laatstgenoemde kreeg even later ook een harde tackle van Dani Carvajal te verwerken. In korte tijd vielen er over en weer gele kaarten, terwijl de doelpunten uitbleven. Real Madrid slaagde er niet in om het duel in het slot te gooien, ondanks dat de thuisploeg het duel volledig onder controle had. Toch ging het nog mis, want in de slotfase dook Santi Mina op voor Courtois. Na goed voorbereidend werk van Denis Suárez schoof Santi Mina de bal raak in de verre hoek. In de laatste minuten van de wedstrijd deed Real Madrid er alles aan om de drie punten in eigen huis te houden, maar Celta de Vigo hield stand en neemt een punt mee uit Madrid.