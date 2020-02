Uitgefloten De Vrij speelt ongelukkige hoofdrol; Lazio gaat op titeljacht

Lazio lijkt op dit moment de belangrijkste uitdager van Juventus in de strijd om de landstitel. De ploeg van trainer Simone Inzaghi legde zondagavond beslag op de tweede plek, door met 2-1 van Internazionale te winnen. Na het openingsdoelpunt van Ashley Young boog Lazio de wedstrijd om; Stefan de Vrij speelde een ongelukkige hoofdrol door een strafschop te veroorzaken. Lazio heeft slechts een punt minder dan Juventus; Inter heeft een achterstand van twee punten op Lazio.

De Vrij kreeg bepaald geen warm welkom in het stadion van zijn ex-club. Bij ieder balcontact kon de verdediger rekenen op een striemend fluitconcert van het thuispubliek. Aan het begin van de wedstrijd werd hij 'pezzo di merda' genoemd, ofwel: ‘stuk stront’. De woede stamt uit de laatste wedstrijd door De Vrij voor Lazio in 2018 speelde, uitgerekend tegen Inter. Hij veroorzaakte toen een strafschop die ertoe leidde dat Inter ten koste van Lazio de Champions League in ging. Het duurde even voordat de wedstrijd op gang kwam, maar in de negende minuut vuurde Sergej Milinkovic-Savic plots snoeihard op de lat vanaf circa 22 meter.

Aan de overzijde volgde na achttien minuten het antwoord van Inter: Marcelo Brozovic bediende Romelu Lukaku, die in het strafschopgebied richting een moeilijke hoek werd gedwongen en stuitte op keeper Thomas Strakosha. Hoewel grote kansen spaarzaam waren, toonden beide ploegen aanvallende intenties. Er werd dan ook gescoord voor het einde van de eerste helft: Antonio Candreva vuurde van afstand tegen de vuisten van Strakoshap, waarna de rebound een prooi was voor Young. De winteraankoop stond rond de strafschopstip klaar om raak te schieten: 0-1. Inter zocht met een goed gevoel de kleedkamer op, maar in het tweede bedrijf trok Lazio de wedstrijd toch naar zich toe.

Een paar minuten na de pauze panikeerde de defensie van Inter toen de bal in het strafschopgebied was en het was uiteindelijk De Vrij die zich schuldig maakte aan een duw aan Ciro Immobile. Het leverde hem een gele kaart op en diezelfde Immobile ontfermde zich met succes over de daaropvolgende penalty. Halverwege de tweede helft completeerde Lazio de comeback. Marcelo Brozovic haalde een schot van Immobile nog van de lijn, maar Milinkovic-Savic kreeg de bal voor de voeten en twijfelde niet: 2-1. Omdat een treffer van Lautaro Martínez twaalf minuten voor tijd werd afgekeurd wegens buitenspel, bleef de voorsprong overeind. De spanning liep hoog op in het restant van de wedstrijd en vlak voor tijd wierp Francesco Acerbi zich met een uiterste krachtsinspanning voor een schot van Lukaku.