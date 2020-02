Róbert Bozeník goud waard voor Feyenoord in spektakelstuk

Feyenoord heeft zondagmiddag op spectaculaire wijze de zesde zege op rij geboekt in de Eredivisie. De uitwedstrijd tegen PEC Zwolle leek uit te monden in een 3-3 gelijkspel, maar enkele minuten voor tijd schoot de kersverse aanwinst Róbert Bozeník zijn ploeg naar een 3-4 zege. De van MSK Zilina overgekomen aanvaller maakte zijn opwachting met een invalbeurt in de tweede helft en was goud waard, nadat Steven Berghuis al twee doelpunten en een assist voor zijn rekening had genomen. Feyenoord komt op vier punten achterstand van nummer twee AZ te staan.

Feyenoord bleek de laatste twee maanden ongenaakbaar, maar in de traditioneel lastige uitwedstrijd in Zwolle – de Rotterdammers wonnen slechts een van de voorgaande zeven onderlinge ontmoetingen in Overijssel – leek het al snel mis te gaan. Na vier minuten kende arbiter Serdar Gözübüyük een penalty toe aan PEC, na een handsbal van Marcos Senesi. De verdediger wierp zich met een sliding voor een voorzet van Mike van Duinen, maar raakte daarbij de bal met zijn arm. Lennart Thy benutte de daaropvolgende strafschop op overtuigende wijze.

Slechts vijf minuten later werd het zelfs 2-0. Op het middenveld liet Tyrell Malacia zich aftroeven door Gustavo Hamer, die vervolgens Rico Strieder vond aan de rechterflank. Strieder legde de bal terug op Van Duinen, wiens harde knal via het bovenbeen van Edgar Ié in de rechterhoek vloog. Eigenlijk zou de bal recht op doelman Justin Bijlow afkomen, maar door de onbedoelde tussenkomst van Ié was hij kansloos. Feyenoord, overigens zonder Nicolai Jörgensen, Oguzhan Özyakup en Eric Botteghin, wist zich geen raad met het Zwolse offensief en creëerde geen kansen.

Weinig ging goed bij Feyenoord. De scherpte ontbrak, de passing was onzuiver en in de duels waren de bezoekers niet fel genoeg. De 2-1 was dan ook enigszins verrassend en volgde uit de eerste serieuze kans van de bezoekers. Een voorzet van Steven Berghuis vanaf de rechterflank werd geblokkeerd door Yuta Nakayama, waarna hij het nog eens mocht proberen. Berghuis zag dat Leroy Fer zich vrijliep richting de tweede paal en legde de bal panklaar neer voor zijn ploeggenoot. Fer kopte raak via de binnenkant van de paal en bracht de spanning daarmee terug. Berghuis hoopte zijn ploeg nog voor de pauze langszij te brengen, maar zag een uithaal van grote afstand gekeerd worden door Michael Zetterer.

Na de pauze scoorde de buitenspeler alsnog. Berghuis zag Zetterer ver voor zijn doel staan en plaatste de bal van grote afstand over de keeper heen: 2-2. Het was het startschot van een spectaculaire tweede helft, waarin aanwinst Bozeník zijn entree had gemaakt voor de geblesseerd uitgevallen Luis Sinisterra. Na een uur schoot Lennart Thy uit het niets de 3-2 binnen, toen hij een voorzet goed aannam, wegdraaide bij zijn tegenstanders en de linkerhoek vond. De 4-2 van Thy werd afgekeurd wegens buitenspel, waarna Berghuis voor de 3-3 zorgde: op aangeven van Jens Toornstra schoot Berghuis in de kleine ruimte raak via de paal. Daarmee leek Berghuis de eindstand te bepalen, maar Feyenoord zegevierde uiteindelijk. Door balverlies van Pelle Clement kon Orkun Kökcü ploeggenoot Bozeník bedienen, die via de voet van Bram van Polen raak schoot.