‘Ajax en FC Groningen in spagaat door miljoenenbod op Sierhuis’

Ajax heeft een miljoenenbod van Stade Reims ontvangen op Kaj Sierhuis, zo schrijft De Telegraaf. De krant meldt dat Ajax en FC Groningen, de club waar de 21-jarige spits op huurbasis speelt, in een spagaat terecht zijn gekomen door het bod van de club uit de Ligue 1. Er is een vreemde situatie ontstaan, omdat beide Eredivisie-clubs geen beslissing kunnen nemen, zo klinkt het.

Sierhuis staat nog onder contract in Amsterdam en is daardoor nog eigendom van Ajax. FC Groningen heeft echter een optie tot koop bedongen, maar die kan pas na dit seizoen worden gelicht. “En dus doet zich de rare situatie voor dat niemand over het Franse bod kan beslissen. Ajax kan niet voorbij aan FC Groningen en de noorderlingen zijn (nog) geen eigenaar”, aldus De Telegraaf.

Beide clubs moeten derhalve in overleg over de ontstane situatie. Veel tijd hebben Ajax en FC Groningen niet, daar de transfermarkt vrijdagavond sluit. De nummer elf van de Franse competitie wil woensdagavond uitsluitsel en schakelt anders door naar andere opties. Het contract van Sierhuis in Amsterdam loopt door tot medio 2021. Wanneer FC Groningen hem na dit seizoen definitief zou overnemen, heeft Ajax de eerste optie om hem terug te kopen.

Sierhuis maakte in de winterse transferperiode van 2019 de tijdelijke overstap naar FC Groningen. Hij werd voor anderhalf seizoen gehuurd en maakte in de Eredivisie tot dusver 10 doelpunten in 35 Eredivisie-wedstrijden. De 21-jarige spits zou zelf niet onwelwillend tegenover een transfer staan.