Fluitconcert in De Euroborg komt hard aan: ‘Mensen doen gekke dingen in emoties’

Kaj Sierhuis keerde donderdagavond voor even terug in De Euroborg. De aanvaller nam het met Fortuna Sittard in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker op tegen FC Groningen (verlies na strafschoppen), maar kon niet rekenen op een warm onthaal. Een deel van het Groningse publiek floot Sierhuis uit.

Groningen en Fortuna kregen het in hun kwartfinale nauwelijks voor elkaar om het aanwezige publiek te vermaken. Toen na 120 minuten voetballen nog steeds een 0-0 brilstand op het bord stond, moesten strafschoppen de beslissing brengen. Daarin bleek een misser van Mouhamed Belkheir fataal voor Fortuna.

"Ik ging er al vanuit dat als het penalty's zouden worden, ik niet meer in het veld zou staan", aldus Sierhuis, die na 100 minuten spelen werd gewisseld, bij ESPN. "Dan is het aan anderen en heb je niks meer in de hand. Dat is vervelend, maar dan hoop je op het beste."

Sierhuis is van mening dat Fortuna meer kansen had om de wedstrijd te winnen dan FC Groningen. "Maar ik moet een compliment maken aan Hidde Jurjus. Die keepte een grandioze wedstrijd en pakte drie hele knappe ballen."

Zelf werd Sierhuis niet zo leuk ontvangen in het stadion waar hij in 2019 een jaar speelde. "Tijdens de wedstrijd was ik daar niet mee bezig. Ik had in de gaten dat ze mij uitfloten toen ik van het veld ging. Dat moeten ze lekker zelf weten."

"Ik heb een jaar lang keihard mijn best gedaan voor deze club. Volgens mij hebben we best wel mooie dingen meegemaakt. Toen ik kwam stonden we zestiende en binnen een half jaar eindigden we op de zevende plek. Daarna hebben we nog een half jaar mooie momenten beleefd in het stadion."

Voor Sierhuis waren er dan ook geen redenen om hem uit te fluiten. "Maar dat is hun keuze. Ik snap dat het in het heetst van de strijd gebeurt. Dat zijn emoties, dan doen mensen gekke dingen."

Sierhuis werd in de winter van het seizoen 2018/19 door Ajax verhuurd aan FC Groningen. Onderdeel van dit contract was een optie tot koop met terugkoopoptie. Sierhuis verhuisde een jaar later echter naar Stade Reims, dat vier miljoen euro voor hem betaalde aan Ajax.

