‘Ik hoorde altijd dat ik geen echte Ajax-spits ben, maar meer voor Feyenoord’

Maandag, 4 december 2023 om 14:03 • Jordi Tomasowa

Kaj Sierhuis was zaterdagavond de gevierde man bij Fortuna Sittard. De Limburgers wonnen in eigen huis met 3-1 van hekkensluiter Vitesse dankzij twee treffers van de 25-jarige spits. Sierhuis had echter vaker moeten scoren, want naast het onbenut laten van twee grote kansen, miste hij ook twee penalty’s.

Sierhuis moest de afgelopen maanden flink wat kritiek verwerken vanwege zijn gebrek aan rendement. Met zijn dubbelslag tegen Vitesse wist hij zijn seizoenstotaal te verdubbelen.

De in Athene geboren aanvaller baalt dat hij Fortuna dit seizoen nog niet vaker heeft kunnen helpen door middel van doelpunten. "Als spits knaagt dat altijd aan je", zegt hij tegenover Voetbal International. “Maar vanaf het begin heb ik geprobeerd het positieve eruit te halen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Sierhuis moest zich bij Fortuna naar eigen zeggen eerst fysiek ontwikkelen. “Zo kon ik het langer volhouden in de wedstrijden. Die stappen ben ik aan het zetten. Nu wil ik doorgroeien naar een hoger niveau.”

Eigenlijk al zijn gehele loopbaan staat Sierhuis te boek als een harde werker. De voormalig jeugdspeler van Ajax heeft er geen problemen mee om veel vuile meters tijdens wedstrijden te maken en fysieke duels met verdedigers uit te vechten.

“Er waren meerdere trainers in mijn Ajax-jeugd die tegen me hebben gezegd dat ik geen echte Ajax-spits ben, maar meer eentje voor Feyenoord. Vond ik niet erg om te horen. En ik ben met mijn stijl toch ver gekomen bij Ajax.”

Sierhuis kwam in totaal tot drie officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax. Na een uitleenbeurt aan FC Groningen maakte hij de definitieve overstap naar Stade Reims. Via Heracles Almelo (huur) belandde hij afgelopen zomer bij Fortuna. “Mijn avontuur in Frankrijk is niet gelopen zoals ik had gehoopt, mede door blessures. Maar als ik dan eens de kans kreeg in Frankrijk, kon ik ook nooit helemaal overtuigen”, besluit Sierhuis.