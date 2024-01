Fortuna dankt Kaj Sierhuis en gaat ten koste van Almere City naar de kwartfinale

Fortuna Sittard heeft woensdagavond de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker bereikt. Op bezoek bij Almere City FC was de ploeg van trainer Danny Buijs met 1-2 te sterk dankzij twee doelpunten van Kaj Sierhuis in de eerste helft. Kornelius Hansen deed in de slotfase iets terug namens de thuisploeg.

Almere City boekte afgelopen weekend een uitoverwinning op FC Volendam (0-1) en ging daardoor met een goed gevoel het duel met Fortuna in. De Limburgers gingen op hun beurt afgelopen zaterdag in eigen huis met 0-2 onderuit tegen Sparta Rotterdam en wilden zich in Flevoland herpakken.

Zowel Almere City als Fortuna had al een kans gecre√ęerd toen na ruim een half uur spelen de 0-1 op het bord kwam. Het was Sierhuis die een corner van Siemen Voet raak kopte en zijn ploeg daardoor op voorsprong zette.

De Limburgers gingen na de openingstreffer direct op zoek naar het tweede doelpunt en die viel nog geen tien minuten later bijna ook nog. Op slag van rust was de 0-2 alsnog een feit: Sierhuis was wederom de man van laatste zetje.

Fortuna had in de eerste helft duidelijk de overhand in Almere. De ploeg van Buijs noteerde twaalf schoten tegenover slechts drie van de thuisploeg.

Almere City kwam na rust beter uit de kleedkamer en cre√ęerde kansen via onder meer Hansen en Yoann Cathline, maar tot een doelpunt leidde dat vooralsnog niet. Fortuna cre√ęerde in het tweede bedrijf nauwelijks mogelijkheden en leek de 0-2 voorsprong wel prima te vinden.

Die houding zorgde ervoor dat Almere City in de 92ste minuut de aansluitingstreffer kon maken via Hansen. De thuisploeg ging in de absolute slotfase naarstig op zoek naar de gelijkmaker, maar die zou niet meer vallen.

