Sparta maakt gehakt van Fortuna en zet grote stap in race om Europees voetbal

Sparta Rotterdam heeft uitstekende zaken gedaan in de Eredivisie. Op Het Kasteel werd Fortuna Sittard vakkundig aan de kant geschoven: 4-0. Arno Verschueren opende in de eerste helft de score namens de Rotterdammers. Na rust liep Sparta via een dubbelslag van Tobias Lauritsen en een fraai slotakkoord van Camiel Neghli verder uit naar een ruime overwinning. Sparta komt door de driepunter op gelijke hoogte met Fortuna en is daardoor nog volop in de race voor Europees voetbal.

Fortuna begon slap aan de wedstrijd en de eerste grote mogelijkheid was dan ook voor de thuisploeg. Na vijf minuten werden schoten van Verschueren en Shunsuke Mito geblokt door de Fortuna-defensie. Daarna golfde het spel wat op en neer, zonder dat er gevaar werd gesticht voor beide doelen.

Dat resulteerde uiteindelijk in de openingstreffer voor Sparta. Na een klein half uur spelen werd een hoekschop van Pelle Clement bij de eerste paal knap binnen gekopt door Verschueren: 1-0. Het was al de vierde thuiswedstrijd op rij dat de Belg scoorde voor de Rotterdammers. Voor de rust was Verschueren ook nog dicht bij zijn tweede treffer, maar zijn kopbal werd net voor de doellijn weggehaald.

De bezoekers kwamen in het tweede bedrijf aanzienlijk beter voor de dag, resulterend in de eerste poging tussen de palen van Kaj Sierhuis. Zijn inzet werd een makkelijke prooi voor Sparta-doelman Nick Olij. Tien minuten later was de spits van Fortuna wederom dicht bij een doelpunt na een snel genomen vrije trap, maar zijn inzet ging voorlangs het doel.

Vlak daarna was het echter Sparta dat de voorsprong verdubbelde. In de 58ste minuut werd Lauritsen fraai bediend door Djevencio van der Kust. De boomlange Noor liep als een echte spits tegen de lage voorzet aan en maakte er 2-0 van. Die klap kwam Fortuna niet meer te boven.

Trainer Danny Buijs zette nog alles op alles om Fortuna weer op de rails te krijgen met een vierdubbele wissel, maar ook dat mocht niet baten. Spits Sierhuis was achterin zelfs nog van grote waarde, door op de lijn redding te brengen op een kopbal van Lauritsen en een grotere achterstand te voorkomen. Het echte geloof in een resultaat leek echter al weg bij de Limburgers.

In de slotfase liep Sparta nog uit naar een ruime overwinning. Lauritsen profiteerde van geschutter in de Fortuna-defensie, waarna Neghli met een hard schot de eindstand op het bord zette: 4-0.

