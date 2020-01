ED doet boekje open over ‘manipulerende en obsessieve’ Van Bommel

Het is momenteel uitermate onrustig bij PSV. Na het gelijkspel tegen FC Twente (1-1) van afgelopen zondag bestormden een aantal supporters de hoofdingang van het Philips Stadion, onder meer uit onvrede over technisch directeur John de Jong. Het Eindhovens Dagblad schrijft dat de ontslagen Mark van Bommel nog steeds contact onderhoudt met spelers en supporters om zijn gelijk te halen en dat hij daarmee, mogelijk onbedoeld, een rol speelt in de ‘explosieve sfeer’ rond PSV.

Het regionale dagblad onderschrijft een column van Ronald Waterreus, die stelde dat het kamp-Van Bommel een ‘stiekeme en achterbakse loopgravenoorlog’ tegen PSV aan het voeren is. Het ontslag, dat begin december volgde na een reeks teleurstellende resultaten, zou een ‘diepe wond’ bij hem geslagen hebben. Van Bommel, die de situatie niet los kon laten, is door een ‘pijnlijk proces’ gegaan, daar PSV zijn ontslag al wilde communiceren toen hij nog in een ‘exit-gesprek’ met de clubleiding zat.

Het Eindhovens Dagblad schrijft dat er met het ontslag van Van Bommel een ‘zucht van verlichting door het Philips Stadion en De Herdgang is gegaan’. “Een belangrijk deel van de spelersgroep en ondersteunende staf was helemaal klaar met de coach, die volgens ingewijden manipulerend en obsessief te werk zou zijn gegaan en spelers soms compleet wanhopig maakte”, zo klinkt het. Van Bommel zou een aantal opleiders geschoffeerd hebben en noemde hen incompetent, al wilde hij dit later weer goedmaken. Van Bommel wilde teammanager Mart van den Heuvel eigenlijk vervangen door journalist Taco van den Velde, wat tegen het zere been van veel PSV’ers was.

Verder is de omgang van de oefenmeester met Toni Lato opmerkelijk. De van Valencia gehuurde vleugelverdediger kreeg nooit een nieuwe kans, ook omdat Van Bommel beweerde dat hij fysiek niet in orde was. Dat terwijl Lato na de oefenwedstrijd tegen Sint-Truiden juist kon zien dat zijn fysieke data er goed uitzagen, waardoor wordt verondersteld dat Van Bommel zo de technische leiding van PSV wilde dwarsbomen. Bovendien wordt Michal Sadílek, die bleef staan op de linksbackpositie, binnen de selectie bestempeld als ‘de stiefzoon van Van Bommel’.

“PSV is mijn club. Dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo blijven. Er is nu een situatie ontstaan dat er zoveel leugens verteld worden. Hier doe ik niet aan mee, maar ik hoop wel dat PSV zo snel mogelijk uit deze sportieve crisis komt”, zo laat Van Bommel in een reactie aan het Eindhovens Dagblad weten.