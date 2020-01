Bruno Fernandes mogelijk onderdeel van verrassende Barça-deal

Barcelona is al enige tijd op zoek naar een nieuwe spits en Rodrigo Moreno lijkt op dit moment de topfavoriet te zijn om als vervanger van de geblesseerde Luis Suárez aan de slag te gaan in het Camp Nou. Het is de Catalanen vooralsnog echter niet gelukt om tot een akkoord met Valencia te komen en berichten uit Spanje wijzen er dinsdag op dat de deal weleens een verrassende ontknoping zou kunnen krijgen.

Onder meer Super Deporte en Marca weten namelijk te melden dat Bruno Fernandes de sleutel tot de komst van Rodrigo zou kunnen vormen. De 25-jarige spelmaker van Sporting Portugal, die ook al geruime tijd in verband wordt gebracht met een overstap naar Manchester United, zou al langer in beeld zijn bij Barça, dat momenteel in gesprek is met de Portugezen over een transfer voor aankomende zomer.

Barcelona en Sporting kunnen de deal echter een halfjaar vervroegen, waarbij Fernandes als ‘wisselgeld’ gebruikt kan worden om de deal rondom Rodrigo vlot te trekken. De middenvelder zou in dat geval meteen voor een halfjaar aan Valencia verhuurd worden, dat er daardoor een versterking bij krijgt. Voor Barcelona wordt het daarnaast voordelig genoemd om Fernandes eerst een halfjaar te verhuren, zodat hij bij een ploeg van niveau vast ervaring op kan doen in LaLiga en daarna de komende jaren de lijnen uit kan gaan zetten op het middenveld.

Eerder werd nog gesproken over Nélson Semedo als onderdeel van de deal die Rodrigo naar het Camp Nou moet brengen brengen, maar Barcelona wil eigenlijk geen afscheid nemen van de rechtsback. Valencia zou overigens ook al een vervanger voor de spitspositie op het oog hebben: los Che willen Paco Alcácer, die door de komst van Erling Braut Haaland momenteel overbodig lijkt bij Borussia Dortmund, terughalen als Rodrigo inderdaad vertrekt.