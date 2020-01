Barcelona vier maanden zonder Suárez; seizoen lijkt voorbij

Luis Suárez is zondag geopereerd aan zijn rechterknie en moet voorlopig toekijken. Waar in eerste instantie werd gedacht aan een herstelperiode van zes weken, staat de Uruguayaanse aanvaller van Barcelona liefst vier maanden buitenspel, zo meldt de club via de officiële kanalen. Het lijkt dan ook onwaarschijnlijk dat de 32-jarige spits dit seizoen nog in actie komt.

Suárez heeft al langer last van zijn knie en de problemen zijn afgelopen week verergerd tijdens de wedstrijd tegen Atlético Madrid in de halve finale van de Spaanse Supercup. Barcelona meldde zaterdag dat een operatie noodzakelijk was en daar zal hij maanden nodig van hebben om volledig te herstellen. Suárez werd aan het eind van vorig seizoen ook al geopereerd aan dezelfde knie. Destijds miste de voormalig speler van onder meer FC Groningen en Ajax de finale van de Copa del Rey tegen Valencia.

Suárez sukkelt al langer met problemen aan zijn knie. Ongeveer twee jaar geleden begonnen de klachten. Door een alternatieve behandeling en voldoende rust wist hij een operatie uit te stellen. Vorig seizoen speelden de klachten opnieuw op, waarna in mei werd besloten om tot een operatie over te gaan. In de loop van dit seizoen kwamen de klachten terug, waarop is besloten om opnieuw te opereren.

De voorlopige afwezigheid van Suárez is een flinke tegenvaller voor trainer Ernesto Valverde. Ernesto Valverde kan nog minimaal een maand niet over Ousmane Dembélé beschikken en dat betekent dat alleen Lionel Messi en Antoine Griezmann als ervaren aanvallers overblijven. Het ligt voor de hand dat Ansu Fati en Carles Pérez de komende weken meer speeltijd zullen krijgen.

De 113-voudig international van Uruguay speelt dit seizoen een belangrijke rol bij Barcelona. Suárez heeft deze voetbaljaargang in 23 wedstrijden meegespeeld bij de Catalaanse topclub, waarin hij 14 keer scoorde en 11 assists afleverde. De ervaren aanvaller ligt tot de zomer van 2021 vast in het Camp Nou.