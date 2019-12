Engelse krant dirigeert naar creativiteit snakkende Solskjaer richting Ajax

Manager Ole Gunnar Solskjaer aast op aanvallende versterkingen en volgens de Manchester Evening News is het aantrekken van Hakim Ziyech in dat kader een absolute must voor Manchester United. De Engelse krant ziet James Maddison (Leicester City) en Jack Grealish (Aston Villa) ook als geschikte kandidaten, maar Ziyech steekt er door zijn rol van uitblinker van Ajax met kop en schouders bovenuit.

De Manchester Evening News zag Ziyech een hoofdrol vervullen in de 6-1 zege van Ajax op ADO Den Haag van zondag. De spelmaker opende de score en tekende daarnaast voor een assist. De aanvallende middenvelder heeft in het afgelopen decennium het vaakst van buiten het strafschopgebied gescoord (31). Daarnaast is het record qua assists (87) in de afgelopen tien jaar in de Eredivisie ook in handen van Ziyech. Volgens bovengenoemde krant past de Ajacied met zijn creativiteit uitstekend in het aanvalsspel van the Mancunians.

Solskjær: 'Ik hoop dat we in januari versterkingen kunnen halen'

De eventuele komst van Ziyech is niet afhankelijk van het aanblijven van Paul Pogba bij Manchester United, die bij onder meer Real Madrid wordt genoemd. De middenvelder keerde zondag tegen Watford na een absentie van drie maanden terug, tot tevredenheid van Solskjaer. De invaller was volgens de Noorse manager ‘het enige pluspunt’, daar zijn ploeg met 2-0 verloor van de hekkensluiter. "Paul bracht kwaliteit met zich mee", zo liet Solskjaer na afloop weten aan de Engelse media. "Hij heeft keihard gewerkt om weer fit te worden. Paul had wellicht langer kunnen meedoen, maar laten we eerst maar afwachten hoe hij dit verwerkt."

Manchester United ging tegen Watford opnieuw onderuit tegen een ploeg uit de onderste helft van de Premier League. De verliesbeurt zorgt voor ergernis bij Harry Maguire. "We kunnen er maar niet de vinger opleggen", verzucht de verdediger in een onderhoud met Sky Sports. "Het is vooral teleurstellend. Ik denk altijd dat het tegen de mindere goden van cruciaal belang is om zelf eerst te scoren. Er waren ook zeker kansen voor ons om de score te openen." Solskjaer vindt dat Manchester United een terechte nederlaag heeft geleden. "We speelden te traag en hebben te weinig kansen afgedwongen."