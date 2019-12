Europa League-loting voert Ajax opnieuw naar Spanje

Ajax werd afgelopen week door Valencia uitgeschakeld in de Champions League, waardoor de Amsterdammers verder moeten in de Europa League. De eerste horde op weg naar een herhaling van de prestatie van 2017, toen de ploeg de finale van het tweede Europese bekertoernooi haalde, is Getafe, zo heeft de loting van maandagmiddag uitgewezen.

Ajax genoot vanwege zijn prestaties in de Champions League een geplaatste status bij de loting, waardoor een aantal op papier sterke tegenstanders werden ontlopen. In Getafe treft de equipe van trainer Erik ten Hag desondanks een ploeg die dit seizoen indruk maakt. Los Azulones bezetten momenteel een verrassende vierde plek in LaLiga, nog boven bijvoorbeeld Atlético Madrid en het Valencia dat Ajax uit het miljardenbal kegelde.

De Spanjaarden eindigden in de poulefase van de Europa League op een punt van groepswinnaar FC Basel, terwijl het FK Krasnodar van Tonny Vilhena en Trabzonspor sneuvelden in Groep C. Getafe won zijn onderlinge wedstrijden van de Russen en de Turken, maar moest wel tweemaal het hoofd buigen voor Basel.

Ajax weet al wanneer het de uit een voorstad van Madrid afkomstige opponent zal treffen in de zestiende finales van de Europa League. De wedstrijden in deze fase van het toernooi worden afgewerkt op donderdag 20 februari en donderdag 27 februari. Doordat Ajax met een geplaatste status de loting in ging, zullen de Amsterdammers beginnen met een uitwedstrijd.