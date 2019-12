Daley Blind komt niet meer in actie voor de winterstop

Daley Blind ontbrak al in de verloren kraker tegen AZ en Ajax laat zondagavond via de officiële kanalen weten dat de verdediger niet meer in actie zal komen voor de winterstop. De Amsterdammers spelen woensdag voor de TOTO KNVB Beker nog tegen Telstar en aankomend weekend in de Eredivisie tegen ADO Den Haag.

Blind ging afgelopen dinsdag in de Champions League-wedstrijd tegen Valencia zonder dat er een tegenstander in de buurt was naar de grond. Ajax laat zondag weten dat de Oranje-international vrijdag nader onderzocht is vanwege duizeligheid. Blind zal de komende dagen niet op het trainingsveld verschijnen en wacht de resultaten van deze tests af.

Trainer Erik ten Hag ging vlak na de wedstrijd in het AFAS Stadion voor de camera van FOX Sports al even kort in op de situatie van Blind. De oefenmeester kon toen echter niet meer duidelijkheid verschaffen: “Of ik er meer over kan zeggen? Nee, eigenlijk niet”, vertelde hij.

“Ik snap de vragen. Ik weet dat hij onderzocht wordt en weet ook dat het niet ernstig is. Anders had ik dat geweten. Verder laat ik het aan de medici. Ik ben geen dokter. Het is aan de medische staf”, sloot Ten Hag af.